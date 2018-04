SDP nije protiv nagodbe u Agrokoru

Član Predsjedništva SDP-a i voditelj stranačke Koordinacije za gospodarstvo Ivo Jelušić izjavio je u utorak da SDP nije protiv nagodbe jer je to instrument za spašavanje radnih mjesta u Agrokoru, kao i daljnje proizvodnje i poslovanja, ali ne treba u tome glorificirati ulogu Vlade jer bi do nagodbe došlo i bez njezine intervencije, budući da je nagodba u interesu vjerovnika.

"Mi u SDP-u i vjerovnici imamo isti cilj, ali različite interese. Cilj nam je da Agrokor preživi krizu kako ljudi ne bi ostali bez posla, dok je vjerovnicima cilj da Agrokor preživi kako bi došli do svojih novaca. Mrtav Agrokor znači da se oni nikada neće naplatiti", rekao je Jelušić na konferenciji za novinare.

Podsjetio je kako je do nagodbe trebalo doći još prije mjesec dana, no Vlada svoj posao nije radila kako treba.

"'Lex Agrokor" je propisao da je cijeli proces trebao biti završen do 10. travnja, a sada se iskorištava popravni rok i produžeci. Do danas nije došlo ni do kakve nagodbe već tek do teksta nacrta nagodbe o kojem će se raspravljati, dok bi sama nagodba trebala biti usvojena za dva - tri mjeseca. Nadam se da će zaista doći do toga", poručio je Jelušić.

Također je ocijenio spornim sastanak izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška s predstavnicima vladajuće koalicije, istaknuvši da ni u "Lex Agrokor" niti u Stečajnom zakonu nema zakonske osnove za polaganjem računa Vladinim koalicijskim partnerima.

"Na tom su sastanku bile neke stranke koje uživaju potporu mjerljivu u promilima, a kojima se navodno prezentirao nacrt nagodbe. Zakonom je jasno propisano da Vladin povjerenik odgovara Trgovačkom sudu i Vjerovničkom vijeću", kazao je.

Nije sporno da izvanredni povjerenik razgovara s Vladom, ali ne i sa strankama vladajuće koalicije, koje ni na što u tom procesu ne mogu utjecati, ali njihovih par ruku u Saboru HDZ-u održava krhku većinu. Čini se da je taj sastanak bio više usmjeren na spašavanje potpredsjednice Vlade Martine Dalić, a manje na samo predstavljanje nacrta nagodbe, ocijenio je Jelušić.

