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AAUZ TRAŽI PROMJENE

Planiranja je sve manje, a s urbanizmom je sve 'tanje'. Tako barem pokazuje današnja slika hrvatskog prostora

Autor
Jerko Rošin
02.07.2026.
u 22:06

Dobro je da Ministarstvo cijeni stručne udruge jer iz te suradnje mogu proizići puno kvalitetniji dokumenti nego što bi bili bez zajedničkog rada, neovisno o tome koliko će poslije u praksi biti potvrđeni ili demantirani, a pogotovo zloupotrebljeni.

U profesionalnom radu i pišući ove svoje komentare, dogodi se da mi bude nužna usporedba današnjeg stanja planiranja i rješavanja urbanističkih tema s onima u vremenu prošle države. Kako uobičajeno zaključim da je odnos prema planiranju i urbanizmu u tim prošlim danima bio značajno bolji od današnjeg, pogotovo s aspekta promišljanja interesa javnog prostora, dogodi se da mi ponetko zamjeri "sklonost" prema prošlom sustavu. Ta bedastoća ne bi bila vrijedna spomena da se iza nje ne krije suština problema današnjeg zabrinjavajućeg odnosa prema prostoru – pozornost tog čitatelja bila je usmjerena na pogrešnu stranu – na mene, a ne na ono o čemu sam pisao. Iz činjenice da su nekada postojali urbanistički instituti i zavodi, kojih više nema, trebalo bi izvući pouku za organizaciju te struke u današnje vrijeme. Posao planiranja i urbanističkog reguliranja prostora, naglašavam posao, nema nikakve veze s ideološkim i općenito svjetonazorskim pogledima na život te vladajućim sustavom vlasti. Stanje u prostoru trebalo bi nam svima biti važno neovisno o političkim preferencijama. Naravno, i u ono prošlo vrijeme iza planerske struke stajala su politička usmjerenja i interesi koji su vodili ruku planera, kao što u velikoj mjeri stoje i danas, ali prije se "posao" bolje obavljao. Politički sustav se s valjanim razlogom promijenio, ali volio bih da su se i planerska i urbanistička struka promijenile nabolje, a ne nagore. Planiranja je sve manje, a s urbanizmom je sve "tanje". Tako barem pokazuje današnja slika hrvatskog prostora.

Ključne riječi
prostorno planiranje Urbanizam Građevinarstvo

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