Zelenski traži dozvolu od SAD-a da Ukrajina počne sama proizvoditi projektile za sustav Patriot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je pozvao na uspostavu domaće proizvodnje projektila za protuzračni sustav Patriot, nakon velikog ruskog napada na Kijev u kojem je ubijeno više od 20 ljudi. "Kako bismo pouzdano zaštitili živote, trebamo vlastitu proizvodnju", rekao je Zelenski u svome noćnom video obraćanju, govoreći o europskim proizvodnim projektima u Ukrajini ili partnerskim projektima Kijeva sa saveznim zemljama. Zapadni saveznici opskrbili su Ukrajinu protuzračnim sustavima, uključujući američkim baterijama Patriot i njemačkim sustavima IRIS-T. No projektili koje koriste ti sustavi su skupi i nema ih dovoljno.

Rat s Iranom kojeg su pokrenuli američki predsjednik Donald Trump i Izrael dodatno je pogoršao zalihe, a povećana je i globalna potražnja za naprednim streljivom protuzračne obrane. Zelenski je rekao da se nada da će Washington dati Ukrajini licencu za domaću proizvodnju Patriota. Ukrajinsko ministarstvo obrane u četvrtak je opisalo presretanje balističkih projektila kao veliki izazov zbog smanjenih zaliha presretača Patriota.

Ministarstvo je navelo da je ministar obrane Mihajlo Fedorov nedavno kontaktirao gotovo 40 partnerskih zemalja te od njih tražio dostave Patriot projektila iz njihovih postojećih inventara u zamjenu za buduće, već dogovorene zamjenske pošiljke. Rusija vodi rat protiv Ukrajine duže od četiri godine. Ukrajinske vlasti rekle su da je u velikom napadu tijekom noći na Kijev ubijeno više od 20 ljudi te da je ih ozlijeđeno više od 80.