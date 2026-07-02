Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
Hrvatska igra na godišnjicu tragedija koja je pogodila svijet, Portugalci se s tim još ne mogu pomiriti
Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!
UŽIVO Toronto ponovno postaje 'hrvatska kolonija', velika zastava stigla u grad
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U TIJEKU AKCIJA

HGSS i policija tragaju za nestalom osobom na rijeci Uni

Foto: HGSS
1/4
VL
Autor
Šimun Ilić
02.07.2026.
u 18:35

Za sada nisu poznate okolnosti nestanka niti drugi detalji akcije spašavanja.

Na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice u tijeku je potraga za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.

Kako je izvijestila Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), na terenu su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te timovi HGSS Stanice Novska. HGSS je informaciju objavio na svojoj službenoj Facebook stranici.

Za sada nisu poznate okolnosti nestanka niti drugi detalji akcije spašavanja.

Ključne riječi
una HGSS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!