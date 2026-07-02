HGSS i policija tragaju za nestalom osobom na rijeci Uni

Na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice u tijeku je potraga za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.

Kako je izvijestila Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), na terenu su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te timovi HGSS Stanice Novska. HGSS je informaciju objavio na svojoj službenoj Facebook stranici.

Za sada nisu poznate okolnosti nestanka niti drugi detalji akcije spašavanja.