Ovo je mlada žena koju je ubio aligator: Dečko se hrvao sa zvijeri kako bi ju spasio, objavljeni detalji tragedije

Žena koja je u nedjelju poginula u stravičnom napadu aligatora u središnjoj Floridi identificirana je kao 31-godišnja Brittany Clark, a novo izvješće otkriva i dramatične detalje njezinih posljednjih trenutaka. Clark je s dečkom Chanceom Allisonom i prijateljicom bila na izletu u slikovitoj šumi Little Big Econ State Forest. Oko 13.30 sati odlučili su se okupati u rijeci, no tada im se, prema ranije objavljenoj snimci poziva hitnoj službi, neprimjetno približio aligator i napao Clark. Prema izvješću medicinskog istražitelja koje je dobio Daily Mail, aligator je Clark zgrabio za ruku i počeo izvoditi takozvani "death roll", smrtonosnu tehniku kojom se aligatori koriste kako bi svladali plijen, silovito se okrećući i pokušavajući žrtvu odvući pod vodu.

Njezin dečko pokušao ju je spasiti i zgrabio je aligatora kako bi ga natjerao da je pusti, no zvijer je oboje povukla pod vodu. Allison je uspio natjerati aligatora da joj nakratko pusti jednu ruku, ali ju je potom zgrabio za drugu. "Chance je pokušao oboje dovući do obale, a kada je aligator napokon pustio, njezin dečko započeo je reanimaciju na obali i pozvana je hitna službav, stoji u izvješću. U dramatičnoj snimci poziva 911 čuli su se vrisci i plač, dok je Allison dispečerima govorio da još pokušava "izvući njezine ruke iz aligatorovih usta". Nedugo zatim rekao je operateru da su joj "obje ruke, obje ruke otkinute", dok je prijateljica rekla da jedna ruka "visi o koncu". Kada ju je dispečer pitao gdje je druga ruka, odgovorila je: "Nestala".

Allison je situaciju opisao kao "lošu, jako lošu" i molio spasioce da požure, govoreći da Clark gubi mnogo krvi. Aligator se naposljetku udaljio, a Allison je uz pomoć prijateljice uspio izvući Clark iz vode. "Daleko smo od staze, kod malog pristupa rijeci... Trebamo pomoć odmah!", rekao je operateru. Napad se dogodio u rijeci Econlockhatchee, u vodi koja je bila duboka do ramena, u blizini popularne planinarske staze Barr Street Trailhead. Ta je staza nakon tragedije zatvorena do daljnjega. Nakon napada službe su pronašle aligatora dugog oko 3,6 metara, usmrtile ga, a zatim mu odrezale glavu i zadržale je kao dokaz.

Prema navodima američkih medija, Clark je bila velika zaljubljenica u prirodu, a na društvenim mrežama često je objavljivala fotografije s planinarenja i kupanja u prirodi. Ovo je treći napad aligatora u središnjoj Floridi u posljednjih tjedan dana. Sedam dana ranije napad je prijavljen na rijeci Rainbow u okrugu Marion, a u subotu je u istom okrugu u drugom incidentu ozlijeđeno dijete. Prema floridskoj Komisiji za zaštitu riba i divljih životinja, napadi aligatora na ljude rijetki su u SAD-u, no aligatori su teritorijalniji tijekom sezone parenja, koja traje od travnja do kraja lipnja.