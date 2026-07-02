Tko je 41 godinu stariji suprug poznate Hrvatice koja se udala u Rusiji? Iza njega je impresivna karijera

Hrvatska operna diva Lana Kos stupila je u brak sa svojim dugogodišnjim partnerom, proslavljenim talijanskim opernim redateljem Giancarlom del Monacom, s kojim dijeli život već petnaest godina. Ovu je vijest objavila putem društvenih mreža u emotivnoj objavi, istaknuvši kako je nakon niza profesionalnih trijumfa proteklih tjedana uslijedio i najznačajniji osobni trenutak – vjenčanje u Sankt Petersburgu. No, tko je zapravo čovjek koji je osvojio srce jedne od naših najistaknutijih sopranistica?

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Giancarlo del Monaco rođen je 27. prosinca 1943. godine u Veneciji te slovi za jedno od najuglednijih imena u svijetu operne režije. Kao sin legendarnog talijanskog tenora Marija del Monaca, jednog od najvećih pjevača 20. stoljeća, od najranije je mladosti neraskidivo vezan uz opernu umjetnost. Svoju redateljsku karijeru započeo je sredinom 1960-ih, a tijekom desetljeća rada potpisao je više od stotinu produkcija u najprestižnijim svjetskim teatrima.

Njegov rad obuhvaća Metropolitan Operu u New Yorku, Bečku državnu operu, Deutsche Oper Berlin, Teatro Real u Madridu te brojne druge važne institucije. Posebno priznanje stekao je režijama Verdijevih i Puccinijevih remek-djela kao što su Aida, Otello, Rigoletto, Traviata, Tosca i Madame Butterfly. Uz redateljski rad, djelovao je kao intendant i umjetnički ravnatelj nekoliko europskih opernih kuća, dok je posljednjih godina profesionalno usmjeren prema Rusiji, gdje surađuje s Boljšoj teatrom i Marijinskim kazalištem. Krajem 2024. godine stekao je i rusko državljanstvo, naglasivši pritom snažnu profesionalnu i kulturnu sponu s tom zemljom. Ljubavna priča Lane Kos i Giancarla del Monaca traje već petnaest godina, a njihova je veza često bila u središtu pozornosti zbog značajne razlike u godinama – talijanski je redatelj od hrvatske sopranistice stariji više od četiri desetljeća. Ipak, Lana je još prije nekoliko godina jasno poručila kako joj dob nikada nije bila presudan faktor.

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Svojedobno je izjavila kako su godine nevažne jer uz nju može biti netko od 35 godina tko je star duhom, dok Giancarlo ima više energije od nje. Lana Kos, rođena Varaždinka, već godinama gradi impresivnu međunarodnu karijeru. Debitirala je sa samo 17 godina u zagrebačkom HNK-u, a danas redovito nastupa na najznačajnijim svjetskim pozornicama. Iza sebe ima jedan brak i sina Adama, a sada je, nakon više od desetljeća zajedničkog života, svoju ljubav s Giancarlom del Monacom okrunila i službenim zavjetima.