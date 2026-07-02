Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMA OZLIJEĐENIH

Dvije Vladine limuzine sudarile se u centru Zagreba

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 12:53

Iz Vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen, a glasnogovornik je istaknuo da u prometnoj nesreći nisu sudjelovala druga vozila te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

Manja prometna nesreća dogodila se u četvrtak na Savskoj cesti u Zagrebu, u blizini Muzeja Mimara, kada su se sudarila dva vozila iz štićene kolone. U jednom automobilu bio je premijer Andrej Plenković. Kako su nam potvrdili iz Vlade u sudaru nitko nije ozlijeđen, a glasnogovornik je istaknuo da u prometnoj nesreći nisu sudjelovala druga vozila te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

 - Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci. - rekao je glasnogovornik Milić. 

Kako piše 24sata, automobil iz pratnje udario je u vozilo u kojem se vozio premijer. Čitatelj koji je svjedočio nesreći ispričao je za taj portal da je do sudara došlo tijekom skretanja i kočenja na križanju Savske ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića.  - Automobil iz pratnje se zabio u auto u kojem je sjedio premijer Andrej Plenković. Vidio sam da je pri skretanju i kočenju došlo do sudara, a nakon toga je Plenković izišao iz udarenog auta, ispričao je svjedok za 24sata.

Dnevnik.hr navodi da je u drugom autu iz štićene kolone bio šef ureda Zvonimir Frka Petešić.

Komentara 2

Pogledaj Sve
JA
Jasamlutalica
13:10 02.07.2026.

Sad je gotovo s Tomašovom samovoljom. Ne mogu tupani kreirati pametne stvari nego samo ovakve. A i ta vlada Bože mili, sve nekako podsjeća na farmu iz doba Ante Gotovca i one njegove zaboravih joj ime.

Avatar fidelio
fidelio
13:04 02.07.2026.

Ufff, sad će izgubiti bonus na osiguranju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!