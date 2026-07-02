Dvije Vladine limuzine sudarile se u centru Zagreba

Manja prometna nesreća dogodila se u četvrtak na Savskoj cesti u Zagrebu, u blizini Muzeja Mimara, kada su se sudarila dva vozila iz štićene kolone. U jednom automobilu bio je premijer Andrej Plenković. Kako su nam potvrdili iz Vlade u sudaru nitko nije ozlijeđen, a glasnogovornik je istaknuo da u prometnoj nesreći nisu sudjelovala druga vozila te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

- Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci. - rekao je glasnogovornik Milić.

Kako piše 24sata, automobil iz pratnje udario je u vozilo u kojem se vozio premijer. Čitatelj koji je svjedočio nesreći ispričao je za taj portal da je do sudara došlo tijekom skretanja i kočenja na križanju Savske ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića. - Automobil iz pratnje se zabio u auto u kojem je sjedio premijer Andrej Plenković. Vidio sam da je pri skretanju i kočenju došlo do sudara, a nakon toga je Plenković izišao iz udarenog auta, ispričao je svjedok za 24sata.

Dnevnik.hr navodi da je u drugom autu iz štićene kolone bio šef ureda Zvonimir Frka Petešić.