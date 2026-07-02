UŽIVO Austrija u ovom sastavu traži iznenađenje protiv moćne Španjolske, pobjednik čeka Hrvatsku ili Portugal

ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
AUSTRIJA: A. Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Wanner, X. Schlager - Schmid, Seiwald, Sabitzer - Gregoritsch
Dobra vijest za oba izbornika jest što nijedan od njihovih igrača nema problema s ozljedama pa će i Rangnick i Luis de la Fuente na rasporedu imati svih 26 igrača u kadru.
Glavni sudac susreta bit će Šveđanin Glenn Nyberg.
Pobjednik ovog susreta u sljedećem krugu nokaut-faze igrat će s boljim iz dvoboja Hrvatske i Portugala koji je na rasporedu noćas u jedan iza ponoći.
U šesnaestini finala Svjetskog prvesntva u 21 sat sastaju se dvije europske reprezentacij, Austrija i Španjolska. Furija kao aktualni europski prvak u ovoj se utakmici smatra velikim favoritom. Španjolska je prije početka natjecanja slovila i kao jedan od glavnih kandidata za osvajanje Svjetskog prvenstva. Svojim igrama u grupnoj fazi zasad nisu pokazali formu koja bi to opravdalo, ali i to im je bilo dovoljno da osvoje prvo mjesto u skupini H sa sedam bodova i gol-razlikom 5:0.
Austrija je s druge strane završila iza Argentine u skupini J s četiri boda, bodovno izjednačena s trećeplasiranim Alžirom. Riječ je o reprezentaciji u usponu s vrlo dobrim izbornikom u Ralfu Rangnicku te zasigurno mogu uzrokovati probleme bilo kojoj reprezentaciji.
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