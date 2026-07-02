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VL
Autor
Večernji.hr
ŠPANJOSLKA - AUSTRIJA

UŽIVO Austrija u ovom sastavu traži iznenađenje protiv moćne Španjolske, pobjednik čeka Hrvatsku ili Portugal

FIFA World Cup 2026 - Spain Training
DANIEL COLE/REUTERS
02.07.2026. u 20:47
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista od 21 sat.
ŠPANJOLSKA
0-0
AUSTRIJA
Šesnaestina finala Svjetskog prvenstva, Španjolska - Austrija, 21:00, SoFi Stadion, Inglewood
SASTAVI

ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

AUSTRIJA: A. Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Wanner, X. Schlager - Schmid, Seiwald, Sabitzer - Gregoritsch

OZLJEDE

Dobra vijest za oba izbornika jest što nijedan od njihovih igrača nema problema s ozljedama pa će i Rangnick i Luis de la Fuente na rasporedu imati svih 26 igrača u kadru.

SUDAC

Glavni sudac susreta bit će Šveđanin Glenn Nyberg.

OSMINA FINALA

Pobjednik ovog susreta u sljedećem krugu nokaut-faze igrat će s boljim iz dvoboja Hrvatske i Portugala koji je na rasporedu noćas u jedan iza ponoći.

NAJAVA

U šesnaestini finala Svjetskog prvesntva u 21 sat sastaju se dvije europske reprezentacij, Austrija i Španjolska. Furija kao aktualni europski prvak u ovoj se utakmici smatra velikim favoritom. Španjolska je prije početka natjecanja slovila i kao jedan od glavnih kandidata za osvajanje Svjetskog prvenstva. Svojim igrama u grupnoj fazi zasad nisu pokazali formu koja bi to opravdalo, ali i to im je bilo dovoljno da osvoje prvo mjesto u skupini H sa sedam bodova i gol-razlikom 5:0.

Austrija je s druge strane završila iza Argentine u skupini J s četiri boda, bodovno izjednačena s trećeplasiranim Alžirom. Riječ je o reprezentaciji u usponu s vrlo dobrim izbornikom u Ralfu Rangnicku te zasigurno mogu uzrokovati probleme bilo kojoj reprezentaciji.

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