UŽIVO Austrija u ovom sastavu traži iznenađenje protiv moćne Španjolske, pobjednik čeka Hrvatsku ili Portugal

IMA BOLNA SJEĆANJA

Legendarni kapetan vatrenih najavio ključnu utakmicu Hrvatske: 'Mnogi će reći da je Portugal favorit, ali ne vidim razliku'

Portugal, ali se nikoga ne boji. Za mene je ovo potpuno izjednačeno, šanse su 50-50. Detalji, mentalitet i ključni trenuci odlučit će pobjednika