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VELIKE VRUĆINE

Novi toplinski val dolazi, dio Europe već se priprema: Evo kada ga možemo očekivati

vrijeme
Severe Weather Europe
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.07.2026.
u 14:04

Prema prognozama, velika vrućina koja se trenutačno gomila iznad Španjolske i Francuske pomaknut će se prema srednjoj Europi. U Njemačkoj bi posebno zapadni dijelovi mogli od sredine srpnja ponovno zabilježiti temperature između 35 i 40 stupnjeva Celzija

Nakon promjene vremena petak donosi Hrvatskoj pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 33 °C. 

U subotu će prema izgledima vremena biti pretežno sunčano. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak prolazno umjerena i povećana naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu je moguća mjestimična kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab, još u subotu do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku će povremeno puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u subotu vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, na udare olujnu. Bure će biti i u nedjelju te će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ponegdje južni. Temperatura bez veće promjene.

Nakon što je srpanj počeo svježije i kišovitije, meteorolozi najavljuju brzu promjenu. Meteorolog Jan Schenk očekuje još jedan značajan toplinski val u Njemačkoj u srpnju, kako je izjavio u intervjuu o vremenu za FOCUS online. Mogle bi se vratiti i temperature od 40 stupnjeva Celzija. Upozorio je i da bi srpanj mogao ponoviti obrazac iz lipnja, početak mjeseca nestabilan i svježiji, a zatim dugotrajna, stabilna i ekstremno topla vremenska situacija.

Prema prognozama, velika vrućina koja se trenutačno gomila iznad Španjolske i Francuske pomaknut će se prema srednjoj Europi. U Njemačkoj bi posebno zapadni dijelovi mogli od sredine srpnja ponovno zabilježiti temperature između 35 i 40 stupnjeva Celzijevih.

Tijekom srpnja mogla bi se razviti još jedna toplinska kupola. Riječ je o postojanom sustavu visokog tlaka pod kojim vrući zrak može ostati dulje vrijeme i nastaviti se zagrijavati. To bi imalo osjetne posljedice za Njemačku. Od sredine srpnja nadalje vrućina bi se ponovno mogla znatno povećati, posebno na zapadu zemlje. U nekim regijama ponovno su moguće temperature od 35 do 40 stupnjeva Celzijevih. Krajem mjeseca očekuje se povratak jakih grmljavinskih oluja i nepogoda – sličan scenarij viđen je i tijekom lipnja.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski događaji sve češći zbog klimatskih promjena. Dugotrajne vrućine mogu prouzročiti zdravstvene probleme, šumske požare i poremećaje u opskrbi energijom.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso
Ključne riječi
vrućine vrijeme toplinska kupola toplinski val

Komentara 8

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FJ
fiat justitia
14:30 02.07.2026.

E da, treba isplanirati godišnji odmor od polovine srpnja pa negdje do kolovoza prije nego počnu užasne gužve zbog ferragosta

SI
samo istina!
14:24 02.07.2026.

Pa dragi Europljani, od polovine srpnja pakirajte kofere i dođite na lijepi plavi Jadran 👍

KO
komšikanac
14:33 02.07.2026.

sad kad Švabe i Austrijanci navale na Jadran

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