FOTO Predivne scene u Torontu: Veliko druženje hrvatskih i portugalskih navijača, jedan detalj oduševio sve

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u jedan sat iza ponoći igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije Portugala.

Riječ je o dvije reprezentacije koje su u posljednjih nekoliko godina više puta igrale međusobno tako da se igrači dobro poznaju, kao i navijači obje reprezentacije.

Ne treba zato čuditi što je ispred hotela Delta u Torontu organizirano veliko druženje dvije "suprotsavljene" navijačke strane.

Fotografija koja najviše upada i u oči i krade srca je ona između starijeg gospodina u hrvatskom dresu i mladića u portugalskom.

Ovakve scene pokazuju posebnost nogometa i sporta, a to je mogućnost spajanja ljudi. Iako će noćas biti na različitim stranama, zajedništvo hrvatskih i portugalskih navijača pokazuje prekrasnu stranu sporta.