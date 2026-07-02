Puca sigurnosni aparat, generali se ne boje Ukrajinaca već strahuju od nečeg drugog

Serija atentata na visoke ruske vojne zapovjednike otkriva rastuće napetosti između ruske vojske i sigurnosnih službi, prije svega FSB-a, unutar samog srca Putinovog režima, piše Fox News pozivajući se na europske obavještajne izvore i rusku opoziciju. Posljednji u nizu incidenata dogodio se 9. lipnja u predgrađu Moskve Balashiki, gdje je eksplozivom podmetnutim ispod BMW-a ubijen poručnik-general Damir Davydov, visoki dužnosnik ruskog Ministarstva obrane odgovoran za opskrbu raketama i topničkim streljivom za snage u Ukrajini. Eksplozija se dogodila samo nešto više od godinu dana nakon što je na istom području ubijen poručnik-general Jaroslav Moskalik. Prije toga, u prosincu 2024., bombom skrivenom u električnom romobilu ubijen je poručnik-general Igor Kirillov, šef postrojbi za nuklearnu, biološku i kemijsku zaštitu. Ukrajinska sigurnosna služba SBU preuzela je odgovornost za taj atentat.

Prema europskom obavještajnom izvoru koji je razgovarao s Fox Newsom, ovi napadi otkrivaju duboke unutarnje trzavice unutar Putinovog sigurnosnog sustava. Ruska vojska traži od FSB-a konkretnu fizičku zaštitu za svoje generale, no FSB to odbija preuzeti na sebe. "Postoje unutarnje trzavice između ruskih sigurnosnih institucija. Vojska želi da FSB jamči fizičku zaštitu generalima, ali FSB se tome protivi", rekao je europski izvor.

Ova napetost ima duboke povijesne korijene još iz sovjetskog doba, sigurnosne službe tradicionalno ne vjeruju vojsci, a vojska uzvraća istom mjerom. Putin, koji dolazi iz redova KGB-a, sustav je izgradio tako da sigurnosne službe imaju dominantan položaj nad oružanim snagama. Ruski oporbeni aktivist Maxim Katz ističe da Kremlj vojsku vidi kao potencijalnu prijetnju vlasti. Popularni generali smatraju se opasnima jer vojska ima kapacitet za izazov političkoj moći kao što je pokazao slučaj Jevgenija Prigožina."Za generale je FSB veća prijetnja nego ukrajinska vojska. Ukrajinska vojska ubije generala povremeno, a FSB ih stavlja u zatvor mnogo brže", kazao je Katz.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine ubijeno je najmanje 15 ruskih generala, prema podacima neovisnog ruskog portala Mediazona. Među njima su visoki časnici stradali u raketnim napadima, bombama, padovima zrakoplova i na bojištu. Unatoč tome što je vojska ključna za vođenje rata, ona ostaje politički marginalizirana. Generali nemaju utjecaj na donošenje odluka, a sustav ih drži pod strogim nadzorom.

Europski izvor upozorava da gubitak visokih zapovjednika negativno utječe na ionako nizak moral u ruskoj vojsci. Kao kompromis, zaštita generala prebačena je na sigurnosnu službu ruske predsjedničke administracije, umjesto na FSB. Ovaj unutarnji raskol dolazi u osjetljivom trenutku – uoči parlamentarnih izbora u Rusiji u rujnu, gdje bi pad potpore Putinovoj stranci mogao dodatno destabilizirati režim. Kremlj se zasad nije javno očitovao o ovim tvrdnjama.