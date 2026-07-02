Igrač iz Hrvatske pogodio sve brojeve i osvojio 80.000 eura na lutriji! Evo gdje je odigran dobitni listić

U 183. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21 koji su igraču iz Koprivnice donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000,00 eura. Igrač je odigrao jednu kombinaciju, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 1,30 eura dobio 80.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tiska na adresi Zrinski trg 1 u Koprivnici. Slijedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u petak 03.07.2026., priopćila je Hrvatska Lutrija.