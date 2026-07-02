VIDEO Božinović objavio snimku policijske akcije: Specijalci upali u stan, među uhićenima i strani državljani

Policija je u novoj koordiniranoj akciji razbila još jedan lanac preprodaje droge, a više osumnjičenih osoba je uhićeno. Akciju je na svom X profilu komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuvši kako je riječ o nastavku sustavne borbe protiv kriminaliteta povezanog s opojnim drogama. Na snimci se vidi kako se

Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana. #hrvatskapolicija #sigurnost pic.twitter.com/k3eLbsIgXF — Davor Božinović (@DavorBozinovic) July 2, 2026

'Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana', poručio je Božinović. Dodao je kako će policija i dalje provoditi intenzivne aktivnosti usmjerene na otkrivanje i razbijanje kriminalnih skupina koje se bave proizvodnjom, krijumčarenjem i preprodajom droge, s ciljem zaštite sigurnosti građana i suzbijanja organiziranog kriminala.

Prema neslužbenim informacijama, na otoku Pagu zaplijenjena je veća količina droge, a među uhićenim osumnjičenicima nalaze se i strani državljani. Sumnja se da su u Hrvatsku doputovali s namjerom preprodaje narkotika tijekom ljetne turističke sezone, ponajprije na partijima i festivalskim događanjima. Riječ je o opsežnoj akciji hrvatske policije kojom je, prema dostupnim informacijama, razbijen lanac preprodaje droge namijenjene distribuciji na Pagu za vrijeme najvećih ljetnih okupljanja i glazbenih festivala, javlja Index.hr.