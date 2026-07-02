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SUSTAVNA BORBA

VIDEO Božinović objavio snimku policijske akcije: Specijalci upali u stan, među uhićenima i strani državljani

MUP/screenshot
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
02.07.2026.
u 15:15

Božinović je istaknuo kako je riječ o nastavku sustavne borbe protiv kriminaliteta povezanog s opojnim drogama

Policija je u novoj koordiniranoj akciji razbila još jedan lanac preprodaje droge, a više osumnjičenih osoba je uhićeno. Akciju je na svom X profilu komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuvši kako je riječ o nastavku sustavne borbe protiv kriminaliteta povezanog s opojnim drogama. Na snimci se vidi kako se 

'Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana', poručio je Božinović. Dodao je kako će policija i dalje provoditi intenzivne aktivnosti usmjerene na otkrivanje i razbijanje kriminalnih skupina koje se bave proizvodnjom, krijumčarenjem i preprodajom droge, s ciljem zaštite sigurnosti građana i suzbijanja organiziranog kriminala.

Prema neslužbenim informacijama, na otoku Pagu zaplijenjena je veća količina droge, a među uhićenim osumnjičenicima nalaze se i strani državljani. Sumnja se da su u Hrvatsku doputovali s namjerom preprodaje narkotika tijekom ljetne turističke sezone, ponajprije na partijima i festivalskim događanjima. Riječ je o opsežnoj akciji hrvatske policije kojom je, prema dostupnim informacijama, razbijen lanac preprodaje droge namijenjene distribuciji na Pagu za vrijeme najvećih ljetnih okupljanja i glazbenih festivala, javlja Index.hr.
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Ključne riječi
policija Davor Božinović policijska akcija preprodaja droge

Komentara 1

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TA
tantor
15:57 02.07.2026.

izgleda da su lokalni dileri prodali konkurenciju iz susjednih zemalja.... radili na crno

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