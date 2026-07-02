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'I HEAR IT'S BEAUTIFUL'

VIDEO Novi hit! Promotivni film hrvatskog turizma dobio nastavak s Modrićem i Malkovichem

Luka i John
Foto: Screenshot
1/11
Autori: Vecernji.hr , Hina
02.07.2026.
u 19:12

Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, naglašavajući da je bez obzir na godine i godišnje doba, danas, su"tra ili bilo kada u životu, uvijek pravo vrijeme za posjetiti Hrvatsku. Istovremeno, film simbolično povezuje ljepotu zemlje s elegancijom i virtuoznošću igre Luke Modrića, čije umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta", navode iz HTZ-a

Promotivni film hrvatskog turizma pod nazivom "CROATIA – I hear it's beautiful" dobio je svoj nastavak uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva, a uz Johna Malkovicha, glavnu ulogu ima kapetan Vatrenih Luka Modrić, priopćili su u četvrtak iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ). U filmu "CROATIA – I hear it's beautiful ft. Modrić & Malkovich", holivudski glumac hrvatskih korijena na sugestiju najpoznatije hrvatske nogometne desetke, iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju Morskih orgulja u Zadru.

"Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, naglašavajući da je bez obzir na godine i godišnje doba, danas, su"tra ili bilo kada u životu, uvijek pravo vrijeme za posjetiti Hrvatsku. Istovremeno, film simbolično povezuje ljepotu zemlje s elegancijom i virtuoznošću igre Luke Modrića, čije umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta", navode iz HTZ-a. Kreativni direktor i nastavka promotivnog filma bio je Pete Radovich, istaknuti televizijski i sportski producent hrvatskih korijena, dodaju iz HTZ-a.
FOTO Ova Hrvatica ranije se fotkala potpuno gola, stalno je šokirala javnost, a čak je vrijeđala policajce
Luka i John
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Ključne riječi
showbiz Hrvatska turistička zajednica John Malkovich Luka Modrić

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