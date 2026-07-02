Ovo je sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje!

U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva. Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima sedam pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.

Što se tiče sastava vatrenih, on bi trebao biti gotovo isti kao protiv Gane. Najbolji hrvatski obrambeni igrač Joško Gvardiol preselio je na klupu, a u prvoj momčadi našao se i Nikola Vlašić. Ivan Perišić se zato preselio dublje, na poziciju lijevog beka, a Vlašić se svojom agresivnošću nametnuo u veznom redu i oba poteza pokazala su se kao pun pogodak. To će se ponoviti i protiv Portugala.

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Prema informacijama koje imamo, jedina promjena u odnosu na Ganu dogodit će se u vrhu napada. Umjesto Budimira od prve će minute krenuti Matanović.

Hrvatske će, dakle, u formaciji 4-2-3-1 izgledati ovako:

Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Matanović