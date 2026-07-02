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OTKRIVAMO 11 VATRENIH

Ovo je sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje!

(SP)U.S.-PHILADELPHIA-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP E-CRO VS GHA
Foto: Hu Xingyu/XINHUA
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VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 09:52

Prema informacijama koje imamo, jedina promjena u odnosu na Ganu dogodit će se u vrhu napada. Umjesto Budimira od prve će minute krenuti Matanović.

U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva. Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima sedam pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.

Što se tiče sastava vatrenih, on bi trebao biti gotovo isti kao protiv Gane. Najbolji hrvatski obrambeni igrač Joško Gvardiol preselio je na klupu, a u prvoj momčadi našao se i Nikola Vlašić. Ivan Perišić se zato preselio dublje, na poziciju lijevog beka, a Vlašić se svojom agresivnošću nametnuo u veznom redu i oba poteza pokazala su se kao pun pogodak. To će se ponoviti i protiv Portugala.

FOTO Gvardiol ljubi Lu, Baturina grli Petru, a Modrić slavi s ocem: Pogledajte preslatke prizore vatrenih nakon pobjede
(SP)U.S.-PHILADELPHIA-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP E-CRO VS GHA
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Prema informacijama koje imamo, jedina promjena u odnosu na Ganu dogodit će se u vrhu napada. Umjesto Budimira od prve će minute krenuti Matanović.

Hrvatske će, dakle, u formaciji 4-2-3-1 izgledati ovako:

Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Matanović

Hrvatska
Foto: VL


 
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Portugal reprezentacija Hrvatska reprezentacija

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