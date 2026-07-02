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NOGOMETNI EKONOMSKI BOOM

Mundijal gospodarstvima Sjeverne Amerike donosi 9 milijardi dolara

Autor
Jolanda Rak Šajn
02.07.2026.
u 18:55

Konačni učinak uvelike će ovisiti o kvaliteti organizacije, prometnoj infrastrukturi i učinkovitoj suradnji između triju zemalja domaćina, tvrdi se u analizi Allianza

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., koje zajednički ugošćuju SAD, Kanada i Meksiko, najveće je u povijesti ovog natjecanja. No hoće li dovesti do najvećih ekonomskih dobitaka? Prvi put na prvenstvu nastupa 48, a ne 32 reprezentacije, a odigrat će se čak 104 utakmice (mjesto 64). Umjesto da koncentrira aktivnosti u jednoj zemlji domaćinu, Fifa je stvorila događaj kontinentalnih razmjera koji se proteže diljem Sjeverne Amerike, obuhvaćajući 16 gradova domaćina, tisuće kilometara putnih koridora i više regulatornih jurisdikcija, a tijekom šest tjedana očekuje se dolazak oko 6,5 milijuna posjetitelja, uključujući 2,6 milijuna međunarodnih gostiju.

Ključne riječi
Sjeverna Amerika turizam FIFA gospodarstvo svjetsko prvenstvo

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