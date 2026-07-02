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JEDAN PODATAK POSEBNO SE ISTIČE

DHMZ objavio podatke za lipanj: Ekstremi i rekordi obilježili Hrvatsku, evo gdje je bilo najgore

Foto: DHMZ/PIXSELL
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Autor
Lorena Posavec
02.07.2026.
u 18:18

Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, dok je u Ogulinu je lipanj bio vrlo sušan

Visoke temperature posljednjih tjedana bilježe se diljem Hrvatske i Europe, a ekstremi i rekordi sve češće obilježavaju vremenske prilike. I lipanj u Hrvatskoj prošao je u znaku izražene topline, što potvrđuju i najnoviji podaci DHMZ-a o odstupanju srednje mjesečne temperature zraka i količine oborine. Prema podacima DHMZ-a, lipanj 2026. je u cijeloj Hrvatskoj bio topliji od prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. godine. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološku normalu kretala su se od 1,7 stupnjeva Celzija u Daruvaru i Makarskoj do čak 3,5 stupnjeva na Zavižanu.

Foto: DHMZ

Prema raspodjeli percentila, lipanj je bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, kao i u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, odnosno u Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu i Dubrovniku. Vrlo topao lipanj zabilježen je u većini kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina te u preostalim dijelovima južnog Hrvatskog primorja. Topli uvjeti zabilježeni su na postaji Daruvar. DHMZ je objavio i podatke o količini oborine. Odstupanja u odnosu na normalu 1991. – 2020. kretala su se od samo 2,7 posto u Malom Lošinju, gdje je palo 1,5 milimetara kiše, do 188,9 posto u Varaždinu, gdje je zabilježeno 169,4 milimetra oborine.

Foto: DHMZ

Prema raspodjeli percentila, oborinske prilike bile su u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, dok su kišni uvjeti zabilježeni u Pločama. S druge strane, u istočnim dijelovima zemlje, odnosno na području Gradišta i Slavonskog Broda, kao i u gorskim predjelima, zabilježeni su sušni uvjeti. U Ogulinu je lipanj bio vrlo sušan.

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Ključne riječi
dhmz Hrvatska toplinski val vrijeme vrućina temperatura

Komentara 1

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PU
Purple
19:00 02.07.2026.

Čestitam , ovo je prvi normalni meteorološki izvještaj nakon dugo vremena . Odstupanje temperature za mjerno razdoblje od 1991-2020 je od 1.5 -2.5 stupnja u cijelom mjesecu . Oborina je prosječna jer je negdje napadalo previše a negdje ni kapi . Eto što ti je statistika pokazatelj ničega . Po temperaturi nije trebao biti izdan niti jedan crveni meteoalarm ako gledaš statistički cijeli mjesec , a u stvari je bilo potrebe ovih zadnjih par dana. No ima pomaka u izvještavanju 🖖

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