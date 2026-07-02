'Ozempic salata' osvojila je društvene mreže: Osvježavajući obrok bogat vlaknima koji dugo pruža osjećaj sitosti

Posljednjih mjeseci društvenim mrežama širi se recept za takozvanu "Ozempic salatu", lagani obrok koji je ime dobio zbog sastojaka bogatih vlaknima i volumena koji mnogima pomažu da se dulje osjećaju sitima. Iako nema nikakve veze s lijekom Ozempic niti može zamijeniti njegove učinke, ova salata postala je viralna zahvaljujući jednostavnim, nutritivno bogatim namirnicama i osvježavajućem okusu. Hrskavi kupus, svježi krastavac i aromatični korijander upotpunjeni su kremastim zelenim preljevom od avokada i zelene jabuke, stvarajući lagan, ali zasitan obrok koji je odličan izbor za ručak, večeru ili prilog uz glavno jelo.

Popularnost ove salate krije se u kombinaciji sastojaka koji prirodno sadrže puno vlakana, vode i zdravih masnoća. Vlakna iz kupusa, jabuke i avokada doprinose duljem osjećaju sitosti i normalnoj probavi. Krastavac, koji sadrži velik udio vode, daje salati svježinu i čini je idealnom tijekom toplijih dana. Avokado osigurava zdrave nezasićene masnoće koje obroku daju kremastu teksturu i dodatnu hranjivu vrijednost. Zelena jabuka i svježe začinsko bilje donose antioksidanse i osvježavajući okus.

Sastojci:

Za salatu:

1½ šalica sitno narezanog kupusa (oko 120 g)

½ krastavca (oko 100 g)

manja šaka svježeg korijandera

1 žličica sezama

Za preljev:

½ avokada (oko 70 g)

½ zelene jabuke (oko 70 g)

1 žlica svježe cijeđenog limunovog soka

sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema: Kupus sitno narežite, a krastavac narežite na tanke ploške ili manje kockice. Dodajte nasjeckani korijander i pospite sezamom. Za preljev u blender stavite avokado, zelenu jabuku, limunov sok, sol i papar. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Ako želite rjeđi preljev, dodajte jednu do dvije žlice vode. Prelijte salatu neposredno prije posluživanja i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili preljevom.