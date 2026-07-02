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'Ozempic salata' osvojila je društvene mreže: Osvježavajući obrok bogat vlaknima koji dugo pruža osjećaj sitosti

VL
Autor
Ana Hajduk
02.07.2026.
u 09:30

Ova osvježavajuća zelena salata odličan je primjer kako se od nekoliko jednostavnih namirnica može pripremiti ukusan i hranjiv obrok koji će vas zasititi, a pritom zadržati osjećaj lakoće.

Posljednjih mjeseci društvenim mrežama širi se recept za takozvanu "Ozempic salatu", lagani obrok koji je ime dobio zbog sastojaka bogatih vlaknima i volumena koji mnogima pomažu da se dulje osjećaju sitima. Iako nema nikakve veze s lijekom Ozempic niti može zamijeniti njegove učinke, ova salata postala je viralna zahvaljujući jednostavnim, nutritivno bogatim namirnicama i osvježavajućem okusu. Hrskavi kupus, svježi krastavac i aromatični korijander upotpunjeni su kremastim zelenim preljevom od avokada i zelene jabuke, stvarajući lagan, ali zasitan obrok koji je odličan izbor za ručak, večeru ili prilog uz glavno jelo.

Popularnost ove salate krije se u kombinaciji sastojaka koji prirodno sadrže puno vlakana, vode i zdravih masnoća. Vlakna iz kupusa, jabuke i avokada doprinose duljem osjećaju sitosti i normalnoj probavi. Krastavac, koji sadrži velik udio vode, daje salati svježinu i čini je idealnom tijekom toplijih dana. Avokado osigurava zdrave nezasićene masnoće koje obroku daju kremastu teksturu i dodatnu hranjivu vrijednost. Zelena jabuka i svježe začinsko bilje donose antioksidanse i osvježavajući okus.

Sastojci:

Za salatu:

  • 1½ šalica sitno narezanog kupusa (oko 120 g)
  • ½ krastavca (oko 100 g)
  • manja šaka svježeg korijandera
  • 1 žličica sezama

Za preljev:

  • ½ avokada (oko 70 g)
  • ½ zelene jabuke (oko 70 g)
  • 1 žlica svježe cijeđenog limunovog soka
  • sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema: Kupus sitno narežite, a krastavac narežite na tanke ploške ili manje kockice. Dodajte nasjeckani korijander i pospite sezamom. Za preljev u blender stavite avokado, zelenu jabuku, limunov sok, sol i papar. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Ako želite rjeđi preljev, dodajte jednu do dvije žlice vode. Prelijte salatu neposredno prije posluživanja i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili preljevom.
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