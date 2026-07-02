Olimpijac optužen da je oštetio bazen kod Lincoln Memoriala, prijeti mu 10 godina zatvora

Američki olimpijski kanuist David "Davey" Hearn optužen je u četvrtak po jednoj točki optužnice za uništavanje imovine, nakon što je optužen da je prouzročio štetu veću od 1000 dolara na bazenu Lincoln Memorial Reflecting Pool. Hearn je pred Višim sudom Distrikta Columbia optužen za kazneno djelo. Jeanine Pirro, američka državna odvjetnica za Distrikt Columbia, rekla je da su zaposlenici Službe nacionalnih parkova vidjeli Hearna kako tijekom incidenta 19. lipnja "snažno i nasilno objema rukama povlači i uklanja donju oblogu" bazena. Tvrdi da je oštetio oko 0,2 četvorna metra brtvila s dna bazena. "Zaposlenica parka zapravo je rekla Hearnu da prestane, da prekine takvo ponašanje i prestane s onim što radi", rekla je Pirro na konferenciji za novinare u četvrtak. "Hearn je reagirao tako što je vikao na zaposlenicu parka, govoreći joj da joj je previše stalo do Reflecting Poola i pitajući je zašto je uopće briga, kad to nije njezin bazen".

Pirro je rekla da su zaposlenici Hearnovo navodno ponašanje opisali kao "ratoborno, nepristojno i bez poštovanja" te ga optužili da je namjerno oštetio bazen, prenosi NBC News. Hearnov pravni tim, Norm Eisen, suosnivač i izvršni predsjednik Democracy Defenders Funda, i Mary Dohrmann, viša odvjetnica u Washington Litigation Groupu, izdao je sljedeću izjavu za NBC News. "Davey Hearn je nevin. Ove su optužbe nečuvene i trebale bi zabrinuti svakog Amerikanca. Ova optužnica odražava nastojanje administracije da prebaci krivnju za vlastite neuspjehe", stoji u izjavi. "Uoči Dana neovisnosti naše zemlje, Amerikanci bi trebali biti duboko zabrinuti zbog zlouporabe državne moći protiv običnog građanina na temelju izmišljene priče. Pravosudni sustav postoji kako bi utvrdio činjenice, a ne kako bi pružao političko pokriće".

Hearn je ranije za NBC News rekao da je uhićen i zadržan pet sati nakon što je dotaknuo komad odvojene obloge u bazenu. Rekao je da se tijekom vožnje biciklom zaustavio kod te znamenitosti "kako bi kao građanin zadovoljio znatiželju o tome što se događa sa svim tim algama i ljuštenjem plave obloge". Hearn je rekao da nije uklonio, potrgao ni uništio nijedan dio obloge. "Stanje Reflecting Poola bilo je isto nakon što sam se udaljio od vode kao i prije nego što sam ondje došao", rekao je. Obloga bazena već se bila odvojila na više mjesta prije nego što je Hearn stigao 19. lipnja. Odgovarajući na pitanje NBC Newsa u četvrtak, Pirro nije precizirala u kakvom je stanju bilo brtvilo na mjestu na kojem tvrde da je Hearn prouzročio štetu prije nego što je stigao. "Možemo tvrditi i dokazati izvan razumne sumnje da je on prouzročio štetu i da ta šteta premašuje 1000 dolara", rekla je Pirro.

Pirro je rekla da će na suđenju angažirati vještaka kako bi dokazali da bi popravak štete koštao više od 1000 dolara, što je element kaznenog djela zbog kojeg bi optužba bila kazneno djelo, a ne prekršaj. Pirro je rekla da savezne vlasti ne vjeruju da je Hearn koristio ikakav alat. "Trenutačno vjerujemo da je to učinio golim rukama, objema rukama", rekla je Pirro, dodajući da mu, ako bude proglašen krivim, prijeti 10 godina zatvora. Nekoliko osoba uhićeno je i prijavljeno nakon što je predsjednik Donald Trump, bez dokaza, za uništavanje bazena okrivio vandale. Ovog proljeća bazen je prošao projekt obnove vrijedan više od 14 milijuna dolara, a dodane su nova obloga i premaz u boji koju je Trump nazvao "plavom američke zastave". No fotografije bazena pokazale su da se plavo brtvilo počelo ljuštiti, ostavljajući komade koji plutaju po površini, dok su alge vodu obojile u zeleno.

Prošlog mjeseca Služba nacionalnih parkova objavila je da je obloga na dnu bazena prerezana oštrim nožem ili britvicom, čime je oštećeno pjenasto brtvilo. Incident od 9. lipnja prijavljen je policiji američkih parkova. Te su tvrdnje iznesene u sudskom dokumentu podnesenom u sklopu tužbe neprofitne organizacije koja želi zaustaviti radove Trumpove administracije na bazenu. Prema Franku Landsu, zamjeniku direktora operacija u Službi nacionalnih parkova, u bazen je bačeno i oko 70 vrhova stupova ograde. Pirro je u četvrtak rekla da postoji još slučajeva povezanih s navodnim vandalizmom. Neki bi mogli biti prekršaji, dok bi drugi mogli biti lakše povrede propisa, rekla je. "Jedne od najuvredljivijih slika koje imam u glavi jesu slike nacionalnih spomenika koji se nagrđuju, diraju, ruše, išaravaju grafitima i oštećuju od strane pojedinaca", rekla je. "To nije način civiliziranog društva. To je anarhija".