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Iuri Tavares

'U svlačionici mi govore da će Hrvatska razbiti Portugal'

Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
02.07.2026.
u 21:57

Tavares, 25-godišnji portugalsko-zelenortski napadač koji nastupa za NK Varaždin, rekao je kako njegovi suigrači vjeruju da će Hrvatska eliminirati Portugal

Hrvatska i Portugal večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a susret je izazvao veliko zanimanje i izvan dviju zemalja. Uoči dvoboja za portugalski sportski list A Bola govorio je napadač Varaždina Iuri Tavares, koji je otkrio kakva atmosfera vlada u svlačionici hrvatskog prvoligaša.

Tavares, 25-godišnji portugalsko-zelenortski napadač koji nastupa za NK Varaždin, rekao je kako njegovi suigrači vjeruju da će Hrvatska eliminirati Portugal. "Da, već smo razgovarali o tome. Svi mi govore da će Portugal izgubiti i da će Hrvatska razbiti Portugal. A ja im odgovaram: 'Dobro, razgovarat ćemo nakon utakmice'", rekao je Tavares za A Bolu. Dodao je i kako je spreman kladiti se sa suigračima na ishod utakmice, ali smatra da oni za to nemaju hrabrosti. "Ja sam za, bez problema. Večera, ručak, što god. Ali oni se ne usude. Samo pričaju", našalio se napadač Varaždina.

Govoreći o samom susretu, Tavares očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu između dviju reprezentacija koje smatra vrhunskim momčadima. "Bit će to vrlo teška utakmica. Hrvatska je reprezentacija koja zna patiti na terenu, ali ima i veliku kvalitetu. Vidjeli smo i na posljednjim svjetskim prvenstvima koliko daleko mogu dogurati. Mislim da nas čeka sjajna utakmica", predviđa Portugalac.

Ipak, uvjeren je da Portugal ima prednost. "Hrvatska igra protiv jedne od najboljih reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu. Vjerujem da će Portugal proći dalje jer je mnogo jači", istaknuo je. Tavares se osvrnuo i na dosadašnje nastupe portugalske reprezentacije na turniru te priznao da nije potpuno zadovoljan prikazanom igrom. "Iskreno, mislim da nijedan Portugalac nije pretjerano zadovoljan. Jedinu dobru utakmicu odigrali smo protiv Uzbekistana, a uz dužno poštovanje, ipak je riječ o Uzbekistanu. U najvažnijim utakmicama još nismo pokazali svoju najbolju verziju."

Unatoč tome, smatra da Portugal ima kvalitetu za najveće domete. "Svjetsko prvenstvo je uvijek teško natjecanje jer sve reprezentacije imaju kvalitetne igrače. Portugal mora pokazati više jer može pokazati više. Po meni, i dalje je jedan od kandidata za osvajanje naslova", zaključio je Tavares u razgovoru za portugalski list A Bola.

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Ključne riječi
Iuri Tavares SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Portugal

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