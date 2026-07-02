Nova arhitektura Europe: Gradovi kao novi stup vanjske politike

Svijet u kojem je Europska unija desetljećima gradila svoju vanjsku politiku ubrzano se mijenja – tradicionalna savezništva više nisu neupitna, trgovinski ratovi postali su dio geopolitičkog nadmetanja, a sigurnost, konkurentnost i pristup novim tržištima ponovno su u središtu europske politike. Zato Bruxelles danas milijarde eura izvan svojih granica više ne ulaže samo zbog razvoja ili pomoći partnerskim državama već njima pokušava i graditi vlastitu sigurnost, širiti politički utjecaj i otvarati nova tržišta. No ako se europska geopolitička strategija na kraju provodi u gradovima – od obnove Ukrajine do pripreme država kandidatkinja za članstvo – onda je nužno da se dogodi i velika arhitektonska promjena te da regije i gradovi postanu novi stup europske vanjske politike.