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JOŠKO KLISOVIĆ

Nova arhitektura Europe: Gradovi kao novi stup vanjske politike

Autor
Sandra Veljković
02.07.2026.
u 22:35

Tko bolje može savjetovati lokalne vlasti u Ukrajini, Crnoj Gori, Moldaviji ili Srbiji od gradova i regija koji su to već prošli, pita Joško Klisović

Svijet u kojem je Europska unija desetljećima gradila svoju vanjsku politiku ubrzano se mijenja – tradicionalna savezništva više nisu neupitna, trgovinski ratovi postali su dio geopolitičkog nadmetanja, a sigurnost, konkurentnost i pristup novim tržištima ponovno su u središtu europske politike. Zato Bruxelles danas milijarde eura izvan svojih granica više ne ulaže samo zbog razvoja ili pomoći partnerskim državama već njima pokušava i graditi vlastitu sigurnost, širiti politički utjecaj i otvarati nova tržišta. No ako se europska geopolitička strategija na kraju provodi u gradovima – od obnove Ukrajine do pripreme država kandidatkinja za članstvo – onda je nužno da se dogodi i velika arhitektonska promjena te da regije i gradovi postanu novi stup europske vanjske politike.

Ključne riječi
diplomacija proširenje Europska unija

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