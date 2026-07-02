U Saboru pljuštale teške riječi: Đakić Bauku dobacio 'budalo', Anušić žestoko napao Milanovića

Fokus zastupnika tijekom rasprave o izvješću o obrani za 2025. bila je aktualna situacija oko sudjelovanja Oružanih snaga na mimohodu u Parizu, pri čemu su vladajući isticali protuzakonito djelovanje predsjednika Republike, a oporba naglašavala da je predsjednik vrhovni zapovjednik.

Potpredsjednik Vlade i ministar Anušić više je puta ustvrdio u Saboru da predsjednik Zoran Milanović svjesno krši Zakon o obrani. Pri tome se pozvao na članak 69. koji, naglasio je, jasno definira da odluku o upućivanju na ceremonijalne i protokolarne događaje donosi ministar.

U tom je kontekstu naveo kako je u svibnju donio odluke o prelasku granice Oružanih snaga radi sudjelovanja na međunarodnom vojnom hodočašću u Lourdesu i na obilježavanju oslobođenja nacističkih koncentracijskih logora u Austriji, naglasivši kako predsjednik tada nije radio probleme. "Procedura je bila takva da ide moja odluka, nakon toga odluka Kundida, pa suglasnost pročelnika Ureda Glavnog stožera OSRH, onda zapovjednika Počasno-zaštitne bojne i pripadnici se upućuju u Austriju. Ni u jednom trenutku tu nema Milanovića", pojasnio je.

Naglasio je kako je odlazak Hrvatske vojske na vojni mimohod u Francuskoj isključivo ceremonijalne naravi, bez ikakvih vojnih obveza. "Bit će velika šteta ako Hrvatska vojska ne bude nosila svoju zastavu na tom mimohodu”, rekao je odgovarajući zastupnicima vladajuće većine koji su se fokusirali na aktualnu situaciju.

Upozorio je da predsjednik čini "ogromnu, nemjerljivu, možda čak i nepopravljivu štetu" Oružanim snagama. Vladajući zastupnici ustvrdili su kako je Milanović, postavljajući se iznad zakona, uveo presedan u upravljanju Oružanim snagama "koji nije pao na pamet niti jednom predsjedniku od osamostaljenja Hrvatske".

"Zapovijed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje bi eventualno mogle najaviti što se može dogoditi. Ovo što se sada događa je presedan kakav do sada nije viđen, Hrvatska vojska nije ničija igračka, ovako se dalje ne može nastaviti", rekao je Anušić, dodavši kako je predsjednik otišao i korak dalje pa zaprijetio njemu, ministrima, HDZ-u, zastupnicima.

SDP-ova Ivana Marković pitala ga je što bi on učinio da je na mjestu načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida, za kojeg su iz Vlade poručili da je izgubio njihovo povjerenje kada je odlučio postupiti po odluci predsjednika. "Bili ste u Domovinskom ratu. Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovijed, jeste li zvali ustavne stručnjake i proučavali zakone ili samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovijed? Biste li poslušali u ovoj situaciji vrhovnog zapovjednika", pitala je Marković.

Ministar je opetovao da je Milanovićeva odluka protivna Zakonu o obrani, ali i Ustavu. "Predsjednik zakon krši namjerno i svjesno i svojim je autoritetom natjerao načelnika Glavnog stožera da čini to isto", poručio je Anušić. "Molim vas da ne miješamo bojišnicu jer može predsjednik izdati zapovijed da puca netko od vojnika, a nadam se ne biste htjeli da oni to izvrše pogovorno. Poštivanje zakona obvezuje sve nas", rekao je Jandroković.

Nezavisni Josip Jurčević poručuje kako je predsjednik po Ustavu vrhovni zapovjednik te je pozvao HDZ da pokrene njegovu smjenu ako misle da je u krivu. IDS-ov Dalibor Paus poziva ministra da preuzme odgovornost i sjedne za stol s predsjednikom kako bi riješili ovu situaciju, a ministar poručuje da se eskalacija može lako riješiti puštanjem načelnika da donese zapovijed da se uputi HV u Pariz.

Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP) istaknuo je kako je Kundid postupao po zapovjedi koja je na snazi i da će biti na snazi dok Ustavni sud ne utvrdi da nije u skladu s Ustavom. "Načelnik Glavnog stožera je po članku 69. išao provesti odluku ministra obrane, a onda je dobio zapovijed predsjednika Republike", kazao je, citirajući i druge članke o zapovijedima vrhovnog zapovjednika. "Prema tome, postupio je kako je trebao. Nije vam Kundid Tomislav Sokol da se možete s njime tako šutati. On se četnika nije bojao pa se neće ni vas. Ne znam trebam li prevoditi što znači vrhovni zapovjednik. To je ono što je vama Plenković, vojsci je to Milanović", poručio je.

Pri tome mu je HDZ-ov Josip Đakić iz klupe dobacio "budalo". Iznad načelnika je jedino vrhovni zapovjednik, ustvrdio je i Zvonimir Troskot (Most), žestoko kritizirajući i premijera i predsjednika, koje je nazvao kroasan bojnom. "Igrate se ovako s HV-om i Kundidom, herojem Domovinskog rata. Dok kroasan bojna paradira, Srbija se nemilosrdno naoružava, o tome ne raspravljamo", rekao je.

Žalosno je da se rasprava o ovako važnom izvješću većinom potrošila na trakavicu Plenković-Milanović, kazao je nezavisni Nino Raspudić. Govoreći o najavljenom rastu izdvajanja za obranu, Raspudić je istaknuo kako je pitanje svih pitanja gdje u "šupljem proračunu" naći taj dodatni novac i kolike će koristi od toga imati hrvatska obrambena industrija.

Problematičnim je naveo i najavljenu nadogradnju Rafalea, nabavku Bayraktara te ukazao na "krah" projekta obalnih ophodnih brodova, a upozorio je, uz Anku Mrak-Taritaš (GLAS) i Pausa na negativnu bilancu kadrova Oružanih snaga posljednjih pet godina. "Programi kupnje naoružanja moraju biti razvoj hrvatske industrije, tehnologije, znanja, proizvodnje", poručio je Paus.

Marin Živković (Možemo!) istaknuo je kako je preko dragovoljnog vojnog osposobljavanja preko 72 posto ročnika ušlo u djelatnu vojnu službu dok je u prvoj generaciji obveznog vojnog roka interes iskazalo samo 32,5 posto. HDZ-ov Đakić naglasio je kako je Hrvatska vojska danas snažnija, opremljenija i puno spremnija nego prije samo nekoliko godina. "Pozdravljamo da je Vlada pravodobno prepoznala nove sigurnosne okolnosti i donijela nove strategije i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. Nijedno ulaganje nema smisla ako država nije sigurna, a RH je 2025. izdvojila 2,1 BDP-a, čime je ispunila NATO-ov cilj. Gotovo 34 posto obrambenog proračuna usmjereno je u modernizaciju HV-a", naveo je. Dodao je kako Milanović ne uvažava NATO savez ni EU te narušava ugled Hrvatske.

I HSLS-ov Darko Klasić upozorio je na ugrožavanje funkcioniranja Oružanih snaga zbog nesuglasja Banskih dvora i Pantovčaka te prozvao Milanovića zbog nepridržavanja i zlouporabe zakona. "Mnoge kontroverzne odluke predsjednika Republike dovele su da nas saveznici smatraju nepouzdanim partnerom zbog čega su naši časnici zakinuti potpunim sigurnosnim informacijama", rekao je. Govoreći o temeljnom vojnom osposobljavanju, ministar je istaknuo da se na pozive odaziva čak 98 posto mladića, dok se dragovoljno javlja i oko 10 posto žena. "Ako nastavimo ovom dinamikom, do 2030. ćemo imati u potpunosti opremljene i obučene Oružane snage, sve sustave stavljene u operativnu i uporabnu sposobnost i popunjen pričuvni sastav", ustvrdio je.