Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni

Portugalski mediji uoči dvoboja s Hrvatskom uglavnom ističu respekt prema vatrenima, ali vjeruju da je njihova reprezentacija može proći u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Najčitaniji portugalski sportski dnevnik Record prenio je komentar bivšeg reprezentativca Armanda Saa, koji je otvoreno kritizirao način igre Portugala.

"Zbunjuju me Martínezova taktička rješenja. Ne znam koji je identitet Portugala", rekao je Sa koji ipak vjeruje u svoju reprezentaciju:

"Mislim da Portugal može osvojiti Svjetsko prvenstvo."

Slični se komentari mogu pročitati i na drugim portugalskim medijima u kojima se navodi da nije jasno hoće li Cristiano Ronaldo krenuti od prve minute ili je izgubio mjesto u početnoj postavi.

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Novinari se pitaju ima li izbornik Roberto Martinez snage preseliti Ronalda na klupu nakon njegovih blijedih nastupa. Bilo je to prvo pitanje na konferenciji za medije.

"Sutra počinjemo s novim svjetskim prvenstvom. Iza nas su tri utakmice, no morat ćemo poboljšati igru. Sada počinjemo u drugoj fazi World Cupa, nije važno tko je imao koju minutažu, bitno je da su svi spremni," kazao je Martinez.

Istodobno, portugalski analitičari i kladioničarski portali smatraju Portugal favoritom. Portal Observador navodi da je "Portugal favorit zahvaljujući kvalitetnijim pojedincima", podsjećajući i na vrlo povoljan međusobni omjer protiv Hrvatske: sedam pobjeda u deset susreta.

Državna televizija RTP navodi da je naš izbornik Zlatko Dalić rekao je Portugal favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva, ali se i napominje da njihova reprezentacija danas nema pravo na pogrešan korak.