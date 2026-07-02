Inflacija 4,5 posto, Ćorić očekuje da će do proljeća biti kao i u eurozoni

Godišnja stopa inflacije u europodručju spustila se na 2,8 posto, a u Hrvatskoj na 4,2 posto prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena. Lipanj je tako smanjio razliku između inflacije u Hrvatskoj i prosjeka europodručja na 1,4 postotna boda, s 1,7 postotnih bodova u svibnju. I dalje je riječ o trećoj najvišoj inflaciji u Europskoj uniji, nakon Bugarske i Litve, no stanje je znatno povoljnije nego u travnju, kada se činilo da stvari izmiču kontroli.

Nacionalni indeks potrošačkih cijena nešto je viši i iznosi 4,5 posto. Plenkovićeva vlada nastavila je s ograničavanjem cijena plina i električne energije te kontrolom cijena goriva. Nešto je agilnija i prema poduzetnicima pa ih premijer i ministri češće upozoravaju da ne žure s poskupljenjima. Kako ne bi sve ostalo samo na usmenim apelima, Vlada je najavila dodatni porez na ekstraprofit, što se može tumačiti i kao upozorenje da će država posegnuti za dijelom natprosječno visoke dobiti.

Povoljnije brojke rezultat su nastavka slabljenja tekućih pritisaka na cijene energije i hrane, tumače analitičari Hrvatske narodne banke, koji ističu da je inflacija hrane, od 1,8 posto na godišnjoj razini, najniža od prve polovice 2021. godine. To znači da paket prehrambenih proizvoda koji je lani u ovo vrijeme stajao 100 eura danas, prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, stoji 101,8 eura, dok se za iste usluge mora izdvojiti 108,1 euro. Ministar financija Tomislav Ćorić zadovoljan je. – Trend je jasan. U travnju je inflacija iznosila 5,8 posto, u svibnju 5,2 posto, a sada smo na 4,5 posto. Očekujemo nastavak pada stope inflacije i vjerujemo da ćemo u prvom tromjesečju 2027. godine dosegnuti prosjek europodručja – rekao je Ćorić.

Jedino su usluge u lipnju nastavile uzlaznu putanju te su na godišnjoj razini skuplje za 8,1 posto, na što, kako je rekao ministar financija, Vlada ne može "neposredno utjecati". Inflacija hrane spustila se na 1,8 posto godišnje, što je najniža razina od prve polovice 2021. godine, a usporavanje je zabilježeno i kod industrijskih neprerađenih proizvoda te energije.

Ćorić očekuje da će se inflacija tijekom prvog tromjesečja iduće godine spustiti na prosjek europodručja zahvaljujući Vladinim mjerama iz antiinflacijskog paketa. Upravo su te mjere izazvale nezadovoljstvo obrtnika paušalista i malih iznajmljivača. – Neke od primjedbi koje su nam iznijeli razumjeli smo i na njih dali protuargumente. To je, na kraju krajeva, uobičajen demokratski proces – kazao je ministar.

Analitičari RBA buduća inflacijska kretanja smještaju u širi globalni kontekst. – Stvarni utjecaj na potrošačke cijene prvenstveno će ovisiti o trajanju sukoba između Irana i SAD-a, odnosno o tome koliko će dugo trajati poremećaji u opskrbi. U slučaju nastavka napretka u pregovorima i očuvanja tranzita kroz Hormuški tjesnac, inflacija bi mogla nastaviti blago usporavati, premda će godišnji rast potrošačkih cijena do kraja godine ostati znatno iznad ciljanih razina središnje banke od dva posto.