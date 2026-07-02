Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
UŽIVO Toronto ponovno postaje 'hrvatska kolonija', velika zastava stigla u grad
FOTO Predivne scene u Torontu: Veliko druženje hrvatskih i portugalskih navijača, jedan detalj oduševio sve
UŽIVO Popustila je napokon austrijska obrana: Španjolska povela krajem poluvremena (1:0)
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA UDARU KRITIKA

FOTO Uoči utakmice s hrvatskom Ronaldova zaručnica razbjesnila navijače: 'Ovo sve govori'

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 21:00

Argentinka Georgina Rodriguez opet je na meti kritika, ovaj put portugalskih navijača, zbog jedne fotografije sa zastavom

Georgina Rodriguez, zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda, tijekom utakmice protiv Kolumbije s tribina je bodrila kapetana portugalske reprezentacije, a njezina fotografija s portugalskom zastavom postala je hit na internetu, i to iz pogrešnih razloga. Naime, držala ju je naopako, što je, unatoč tome što je vjerojatno riječ o nenamjernoj pogrešci, izazvalo lavinu optužbi za nepoštovanje.

Društvene mreže nisu imale milosti, a komentari su se kretali od primjedbi do usporedbi sa suprugom Lionela Messija, Antonellom Roccuzzo. - "Prestanite uspoređivati, Antonella pobjeđuje", "Drži zastavu naopako", "Izraz lica sve govori" - neki su od komentara na X-u uoči utakmice šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u kojoj će Portugal 3. srpnja u Torontu odmjeriti snage s reprezentacijom Hrvatske. 

Podsjetimo, susret Ronalda i Georgine bio je kao iz filma. Upoznali su se 2016. u Madridu, u trgovini modne kuće Gucci, gdje je Georgina radila kao prodavačica. Ona je taj trenutak opisala kao čaroban, dok je Ronaldo priznao da je s vremenom shvatio da je ona žena njegovog života. Svoju su vezu javno potvrdili početkom 2017. na dodjeli FIFA-inih nagrada, a zaruke su objavili u kolovozu prošle godine.

FOTO Ronaldova Georgina prava je seks-bomba! Obožava pokazivati zanosne obline i luksuzan život
1/35

Par zajedno odgaja petero djece: 15-godišnjeg Cristiana Juniora, blizance Evu Mariju i Matea (8), kćer Alanu (7) i najmlađu Bellu (3). Njihov put obilježila je i velika tragedija u travnju 2022., kada je Bellin brat blizanac, dječak Ángel, preminuo pri porodu. Georgina je o tom bolnom trenutku otvoreno govorila, ističući kako ju je Ronaldo poticao da pronađe snagu. - Imam razloge da nastavim i da budem jaka - izjavila je.
Ključne riječi
Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Portugal svjetsko prvenstvo showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Luka i John
'I HEAR IT'S BEAUTIFUL'

VIDEO Novi hit! Promotivni film hrvatskog turizma dobio nastavak s Modrićem i Malkovichem

Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, naglašavajući da je bez obzir na godine i godišnje doba, danas, su"tra ili bilo kada u životu, uvijek pravo vrijeme za posjetiti Hrvatsku. Istovremeno, film simbolično povezuje ljepotu zemlje s elegancijom i virtuoznošću igre Luke Modrića, čije umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta", navode iz HTZ-a

Lindsay Lohan
SLAVI 40. ROĐENDAN

Bila je velika dječja zvijezda, život su joj obilježili skandali i problemi s policijom, a nedavno se vratila u velikom stilu

U potrazi za izlazom i bijegom od toksičnog okruženja koje ju je gotovo uništilo, Lohan je donijela radikalnu odluku. Nakon kratkog boravka u Londonu, gdje je 2014. imala kazališni debi u predstavi "Speed-the-Plow", preselila se u Dubai. Taj se potez pokazao ključnim za njezin oporavak. Daleko od holivudske mašinerije i nemilosrdnih tabloida, u gradu sa strogim zakonima o privatnosti koji zabranjuju fotografiranje bez pristanka, konačno je pronašla mir

Konferencija povodom Dana bipolarnog poremećaja održana u klinici sv. Ivan u Zagrebu
Video sadržaj
2
NA INSTAGRAMU

VIDEO Naša bivša glumica oduševila pratitelje objavama o tome što kuha na moru: Ne idem u dućan. Ovo je ručak od ostataka

Ključni razlog za ovakav pristup Tena Sakar Vukić je otkrila u samom videu, naglasivši kako njezin odmor nije kratki bijeg od svakodnevice. "Na moru sam dva mjeseca", poručila je, dajući do znanja da je kuhanje i snalaženje s namirnicama realnost tako dugog boravka. Njezin potez odražava rastući trend autentičnosti na društvenim mrežama, gdje korisnici sve više cijene iskren i prizemljen sadržaj

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!