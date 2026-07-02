FOTO Uoči utakmice s hrvatskom Ronaldova zaručnica razbjesnila navijače: 'Ovo sve govori'

Georgina Rodriguez, zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda, tijekom utakmice protiv Kolumbije s tribina je bodrila kapetana portugalske reprezentacije, a njezina fotografija s portugalskom zastavom postala je hit na internetu, i to iz pogrešnih razloga. Naime, držala ju je naopako, što je, unatoč tome što je vjerojatno riječ o nenamjernoj pogrešci, izazvalo lavinu optužbi za nepoštovanje.

Društvene mreže nisu imale milosti, a komentari su se kretali od primjedbi do usporedbi sa suprugom Lionela Messija, Antonellom Roccuzzo. - "Prestanite uspoređivati, Antonella pobjeđuje", "Drži zastavu naopako", "Izraz lica sve govori" - neki su od komentara na X-u uoči utakmice šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u kojoj će Portugal 3. srpnja u Torontu odmjeriti snage s reprezentacijom Hrvatske.

Georgina Rodríguez presente en el estadio apoyando a Cristiano Ronaldo y a Portugal ✨️✨️#Mundial2026 pic.twitter.com/LB83ZUanLE — Javier ⚽️ Hernández (@xavienjoy) June 27, 2026

Podsjetimo, susret Ronalda i Georgine bio je kao iz filma. Upoznali su se 2016. u Madridu, u trgovini modne kuće Gucci, gdje je Georgina radila kao prodavačica. Ona je taj trenutak opisala kao čaroban, dok je Ronaldo priznao da je s vremenom shvatio da je ona žena njegovog života. Svoju su vezu javno potvrdili početkom 2017. na dodjeli FIFA-inih nagrada, a zaruke su objavili u kolovozu prošle godine.

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Par zajedno odgaja petero djece: 15-godišnjeg Cristiana Juniora, blizance Evu Mariju i Matea (8), kćer Alanu (7) i najmlađu Bellu (3). Njihov put obilježila je i velika tragedija u travnju 2022., kada je Bellin brat blizanac, dječak Ángel, preminuo pri porodu. Georgina je o tom bolnom trenutku otvoreno govorila, ističući kako ju je Ronaldo poticao da pronađe snagu. - Imam razloge da nastavim i da budem jaka - izjavila je.