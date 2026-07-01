UŽIVO OD 22:00 Belgija i Senegal u borbi za osminu finala, izašli su sastavi

SRELI SMO IH U TORONTU

VIDEO Hrvatica natjerala supruga Portugalca da odjene kockice, on priznao: 'Ubit će me prijatelji, ali Hrvatska prolazi'

U Chamber Parku, glavnom okupljalištu lokalne hrvatske zajednice, susreli smo Marijanu Barčić, podrijetlom iz Bosiljeva, i njezina supruga Larryja Cardosa, Portugalca čija je sudbina s Marijanom povezana još od 2022. godine.