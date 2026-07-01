UŽIVO OD 22:00 Belgija i Senegal u borbi za osminu finala, izašli su sastavi

Belgija: Courtois - Theate, Mechele, De Cuyper, Castagne - De Bruyne, Tielemans, Vanaken - Trossard, Doku, De Ketelaere
Senegal: Diaw - Jakobs, Diatta, Niakhate - I. G. Gueye, Ciss, Diarra, P. Gueye - Mane, Ndiaye, Sarr
Belgija i Senegal susreću se u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine. Belgija je u nokaut fazu ušla kao pobjednik skupine G, dok je Senegal izborio prolaz kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi turnira.
Pobjednik ovog dvoboja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz susreta SAD – Bosna i Hercegovina. Utakmicu sudi Said Martinez iz Hondurasa.
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