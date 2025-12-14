Novi femicid u Hrvatskoj: Ženu ubio vatrenim oružjem u Zagorju, potom otišao u klijet i presudio si

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je u nedjelju, 14. prosinca u Bedekovčini počinjeno ubojstvo ženske osobe, nakon čega je osumnjičeni počinio samoubojstvo. Kako navodi Zagorje.com, zločin se dogodio nešto iza 1 sat u noći sa subote na nedjelju. Prema zasad dostupnim informacijama, muškarac rođen 1982. godine vatrenim je oružjem u obiteljskoj kući usmrtio suprugu, rođenu 1986. godine, a potom je počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Policija je prvotno, nešto prije 3 sata ujutro, izvijestila da je pronađena osoba koja se dovodi u vezu s događajem, a koja je počinila samoubojstvo, što je kasnije i potvrđeno. Očevid je još uvijek u tijeku, a njime rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijelo preminule osobe prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se provesti obdukcija.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/