Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
NOVI DETALJI

Novi femicid u Hrvatskoj: Ženu ubio vatrenim oružjem u Zagorju, potom otišao u klijet i presudio si

Bedekovcina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
14.12.2025.
u 09:33

Očevid je još uvijek u tijeku, a njime rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je u nedjelju, 14. prosinca u Bedekovčini počinjeno ubojstvo ženske osobe, nakon čega je osumnjičeni počinio samoubojstvo. Kako navodi Zagorje.com, zločin se dogodio nešto iza 1 sat u noći sa subote na nedjelju. Prema zasad dostupnim informacijama, muškarac rođen 1982. godine vatrenim je oružjem u obiteljskoj kući usmrtio suprugu, rođenu 1986. godine, a potom je počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Policija je prvotno, nešto prije 3 sata ujutro, izvijestila da je pronađena osoba koja se dovodi u vezu s događajem, a koja je počinila samoubojstvo, što je kasnije i potvrđeno. Očevid je još uvijek u tijeku, a njime rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijelo preminule osobe prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se provesti obdukcija.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/
femicid

DUGOGODIŠNJI VEČERNJAKOV UREDNIK

'Neželjena država': Jozo Pavković u 226 kolumni o Daytonu i političkim prijeporima BiH

Na današnji dan 14. prosinca 1995. godine u Parizu je potpisan mirovni sporazum kojim je okončan troipolgodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Taj je dokument parafiran nakon trotjednih internzivnih razgovora 21. studenog 1995. godine kojima su posredovali američki diplomati između vodstava Hrvatske, BiH i Srbije, te predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine.

ZA PROMICANJE OBITELJSKE MEDICINE

KoHOM dodijelio godišnje nagrade: Priznanje i novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) dodijelila je godišnje nagrade za 2025. godinu osobama koje su svojim radom dale izniman doprinos razvoju, edukaciji i javnom ugledu obiteljske medicine, a među dobitnicima je i novinarka Večernjeg lista Romana Kovačević Barišić, nagrađena za dugogodišnje profesionalno, objektivno i ustrajno praćenje zdravstvenog sustava i izazova s kojima se suočavaju obiteljski liječnici.

