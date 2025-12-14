Naši Portali
DUGOGODIŠNJI VEČERNJAKOV UREDNIK

'Neželjena država': Jozo Pavković u 226 kolumni o Daytonu i političkim prijeporima BiH

Boris Ščitar/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
14.12.2025.
u 09:01

Na današnji dan 14. prosinca 1995. godine u Parizu je potpisan mirovni sporazum kojim je okončan troipolgodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Taj je dokument parafiran nakon trotjednih internzivnih razgovora 21. studenog 1995. godine kojima su posredovali američki diplomati između vodstava Hrvatske, BiH i Srbije, te predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine.

Na 30. obljetnicu potpisivanja Daytonsko-pariškoga sporazuma 14. prosinca 1995. godine iz tiska je izašla knjiga 'Neželjena država', autora Joze Pavkovića dugogodišnjeg glavnog urednika i direktora Večernjeg lista BiH. Zbirka je to od 226 kolumni kojima se obrađuje širok spektar društvenih tema, s posebnim naglaskom na političke izazove povezane s Daytonsko-pariškim sporazumom i neriješenim pitanjima u Bosni i Hercegovini. U knjizi, koja sadrži više od 500 stranica, Pavković analizira različite političke vizije Bosne i Hercegovine, prikazujući kako se Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Amerikanci i Europska unija posve različito odnose prema unutarnjem uređenju zemlje.

Bošnjaci je vide kao unitarno-građansku, Srbi kao dvoentitetsku, Hrvati kao višenacionalnu s institucionalnom i teritorijalnom zaštitom, dok je Europska unija doživljava kao "neželjenu članicu". Ovi suprotstavljeni stavovi, prema Pavkoviću, predstavljaju temelj svih političkih prijepora u BiH.  Pavković je istaknuo da knjiga Neželjena država za njega ima i simboličko značenje, jer s tim djelom zaključuje svojih 33 godine na čelu Večernjeg lista BiH u Mostaru. Odlazak u Zagreb, gdje će preuzeti funkciju člana Glavnog uredništva Večernjeg lista, označava kraj jednog poglavlja u njegovoj profesionalnoj karijeri. 

Ključne riječi
Daytonski sporazum Bosna i Hercegovina Jozo Pavković

