Ponovo odjeknuo jeziv zvuk s ruske radio postaje: Jedan detalj posebno je zbunio javnost

Ruska misteriozna radijska postaja poznata kao „radio sudnjeg dana“ ponovno je emitirala niz zlokobnih poruka, potaknuvši strahove u Europi da se Rusija priprema za širi ratni sukob, piše Daily Mail. Radijski kanal, poznat pod oznakom UVB-76, ovog je tjedna emitirao više kodiranih prijenosa – tri signala u ponedjeljak, a zatim još osam u srijedu. Svaka od zagonetnih poruka sadržavala je niz brojeva i slova, uključujući kodne riječi poput PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY i MYUONOSVOD.

Tijekom proteklog tjedna slušatelji su zabilježili čak 15 tajnih poruka, no njihovo značenje i namijenjeni primatelj i dalje su nepoznati.

U petak se činilo da postaja emitira tihi zvuk glazbe i produžene nizove Morseove abecede. Ruska kratkovalna postaja, nadimka „Buzzer“ ili „radio sudnjeg dana“, djeluje još od 1970-ih godina, a većinu vremena emitira neprekidan, jeziv zujavi zvuk nalik pokvarenom kućanskom uređaju.Stručnjaci, međutim, smatraju da je UVB-76 povezan s ruskim strateškim vojnim zapovjedništvom te da se možda koristi za slanje tajnih zapovijedi ruskim oružanim snagama ili agentima u inozemstvu.

Uobičajeno je da se učestalost ovakvih kodiranih poruka povećava tijekom globalnih kriza, poput rata u Ukrajini, zbog čega je britanski ministar obrane i bivši čelnik vojne obavještajne službe Al Carns upozorio da bi Europa mogla biti na rubu rata.

Carns je poručio da „sjena rata kuca na vrata Europe“ te dodao kako saveznici Ujedinjenog Kraljevstva u NATO-u moraju biti spremni na odgovor. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je u četvrtak u Berlinu da je „Rusija vratila rat u Europu te da moramo biti spremni na razmjere sukoba kakve su doživjeli naši djedovi i pradjedovi“.

Prema navodima ruskog internetskog portala news.ru, veliki val kodiranih signala u srijedu započeo je u 1.07 sati po istočnoameričkom vremenu i završio oko 4.26 sati. Državni medij Izvestija objavio je 14. studenoga da je tajanstveni signal privremeno utihnuo nakon što su ukrajinski dronovi oštetili obližnje elektrane. Nakon tog prekida, postaja od kraja studenoga emitira nove valove poruka, uključujući i zabrinjavajući niz kodova u kojima se spominje NATO-ova članica Latvija.

Serija od šest poruka emitiranih 17. studenoga uključivala je i onu koja je glasila: „NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167“.

Izravno spominjanje Latvije izazvalo je najveću paniku jer napetosti između Rusije, Ukrajine i NATO-a ostaju iznimno visoke.

Napad Rusije na Latviju aktivirao bi članak 5. NATO-a, koji jamči zajedničku obranu svih članica Saveza, uključujući SAD, što bi moglo dovesti do sveopćeg, pa i nuklearnog rata. Jedan slušatelj koji govori ruski jezik naveo je na društvenim mrežama da je najnoviji niz kodova neobičan jer se takvi signali inače pojavljuju pojedinačno, s razmacima od nekoliko dana između poruka.

- Zanimljivo je da je odjednom poslano čak 15 poruka, iako je uobičajeni razmak jednom mjesečno ili čak svaka dva mjeseca - napisao je slušatelj na platformi X.

U petak nije zabilježena nijedna nova poruka, no na UVB-76 čuli su se neprekidni nizovi dugih i kratkih tonova, često povezanih s Morseovom abecedom. Morseova abeceda jednostavan je način slanja poruka s pomoću kratkih (točaka) i dugih signala (crtica), uz stanke između slova i riječi. Vojni slušatelji koji posjeduju odgovarajući kodni priručnik mogu te nizove pretvoriti u stvarne zapovijedi ili informacije, dok svi ostali čuju tek nasumična slova. Takav način komunikacije brz je, gotovo ga je nemoguće potpuno ometati i ne otkriva tko komunicira niti točnu lokaciju odašiljanja, što ga čini idealnim za tajne vojne poruke – čak i u 2025. godini.