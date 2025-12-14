Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAGONETNI SIGNALI

Ponovo odjeknuo jeziv zvuk s ruske radio postaje: Jedan detalj posebno je zbunio javnost

13. veljače obilježava se Svjetski dan radija
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
14.12.2025.
u 09:40

Kratkovalna postaja nadimka „Buzzer“ djeluje još od 1970-ih godina, stručnjaci smatraju da je povezana s ruskim strateškim vojnim zapovjedništvom

Ruska misteriozna radijska postaja poznata kao „radio sudnjeg dana“ ponovno je emitirala niz zlokobnih poruka, potaknuvši strahove u Europi da se Rusija priprema za širi ratni sukob, piše Daily Mail. Radijski kanal, poznat pod oznakom UVB-76, ovog je tjedna emitirao više kodiranih prijenosa – tri signala u ponedjeljak, a zatim još osam u srijedu. Svaka od zagonetnih poruka sadržavala je niz brojeva i slova, uključujući kodne riječi poput PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY i MYUONOSVOD.

Tijekom proteklog tjedna slušatelji su zabilježili čak 15 tajnih poruka, no njihovo značenje i namijenjeni primatelj i dalje su nepoznati.
U petak se činilo da postaja emitira tihi zvuk glazbe i produžene nizove Morseove abecede. Ruska kratkovalna postaja, nadimka „Buzzer“ ili „radio sudnjeg dana“, djeluje još od 1970-ih godina, a većinu vremena emitira neprekidan, jeziv zujavi zvuk nalik pokvarenom kućanskom uređaju.Stručnjaci, međutim, smatraju da je UVB-76 povezan s ruskim strateškim vojnim zapovjedništvom te da se možda koristi za slanje tajnih zapovijedi ruskim oružanim snagama ili agentima u inozemstvu.

Uobičajeno je da se učestalost ovakvih kodiranih poruka povećava tijekom globalnih kriza, poput rata u Ukrajini, zbog čega je britanski ministar obrane i bivši čelnik vojne obavještajne službe Al Carns upozorio da bi Europa mogla biti na rubu rata.
Carns je poručio da „sjena rata kuca na vrata Europe“ te dodao kako saveznici Ujedinjenog Kraljevstva u NATO-u moraju biti spremni na odgovor. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je u četvrtak u Berlinu da je „Rusija vratila rat u Europu te da moramo biti spremni na razmjere sukoba kakve su doživjeli naši djedovi i pradjedovi“.

Prema navodima ruskog internetskog portala news.ru, veliki val kodiranih signala u srijedu započeo je u 1.07 sati po istočnoameričkom vremenu i završio oko 4.26 sati. Državni medij Izvestija objavio je 14. studenoga da je tajanstveni signal privremeno utihnuo nakon što su ukrajinski dronovi oštetili obližnje elektrane. Nakon tog prekida, postaja od kraja studenoga emitira nove valove poruka, uključujući i zabrinjavajući niz kodova u kojima se spominje NATO-ova članica Latvija.

Serija od šest poruka emitiranih 17. studenoga uključivala je i onu koja je glasila: „NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167“.
Izravno spominjanje Latvije izazvalo je najveću paniku jer napetosti između Rusije, Ukrajine i NATO-a ostaju iznimno visoke.
Napad Rusije na Latviju aktivirao bi članak 5. NATO-a, koji jamči zajedničku obranu svih članica Saveza, uključujući SAD, što bi moglo dovesti do sveopćeg, pa i nuklearnog rata. Jedan slušatelj koji govori ruski jezik naveo je na društvenim mrežama da je najnoviji niz kodova neobičan jer se takvi signali inače pojavljuju pojedinačno, s razmacima od nekoliko dana između poruka.
- Zanimljivo je da je odjednom poslano čak 15 poruka, iako je uobičajeni razmak jednom mjesečno ili čak svaka dva mjeseca - napisao je slušatelj na platformi X.

U petak nije zabilježena nijedna nova poruka, no na UVB-76 čuli su se neprekidni nizovi dugih i kratkih tonova, često povezanih s Morseovom abecedom. Morseova abeceda jednostavan je način slanja poruka s pomoću kratkih (točaka) i dugih signala (crtica), uz stanke između slova i riječi. Vojni slušatelji koji posjeduju odgovarajući kodni priručnik mogu te nizove pretvoriti u stvarne zapovijedi ili informacije, dok svi ostali čuju tek nasumična slova. Takav način komunikacije brz je, gotovo ga je nemoguće potpuno ometati i ne otkriva tko komunicira niti točnu lokaciju odašiljanja, što ga čini idealnim za tajne vojne poruke – čak i u 2025. godini.

Ključne riječi
Rusija

Komentara 3

Pogledaj Sve
TR
trpimir2022
10:32 14.12.2025.

Pumpanje straha.

ZV
zvonimirkraljic98
11:01 14.12.2025.

Budite strpljivi, Amerikanci su već otkrili kako se ruski dronovi kontroliraju iznad Europe i kako se već zabilježeno koriste za prekidanje vojnih podatkovnih kanala, pretpostavlja se u danom trenutku i cijele vojne komunikacije istovremeno. U ovom trenutku poznato je samo da će svoja otkrića uskoro podijeliti sa stručnjacima u Europi. Kina, naime igra veliku ulogu u tomu. U svibnju 2025. godine, Kina i Rusija potpisale su sporazum o izgradnji nuklearne elektrane na Mjesecu. Wu Weiren, glavni dizajner kineskog mjesečevog programa, jasno je naglasio da Rusija ima prirodnu prednost u nuklearnoj tehnologiji i da je u području nuklearnih elektrana ispred Sjedinjenih Država. Rosatom, ruska državna kompanija, svjetski je lider u nuklearnoj industriji i već je izgradila plutajuću nuklearnu elektranu u Arktičkom oceanu. Izgradnja nuklearne elektrane na Mjesecu predstavlja sljedeći logični korak, a Mjesec čak nudi određene prednosti za nuklearnu energiju. Hlađenje reaktora može se jednostavno postići držanjem u sjeni dubokog kratera gdje temperature ostaju trajno niske. Problem nuklearnog otpada, koji je veliki izazov na Zemlji, gotovo je zanemariv na Mjesecu koji je već zasićen kozmičkim zračenjem.

Avatar Aurel
Aurel
10:08 14.12.2025.

hahaha... vrhunsko istraživačko novinarstvo. ovu radio stanicu već 20 godina nitko iole ozbiljan ni ne spominje... jer je svima sa barem 3 male sive stanice u glavi jasno o čemu se radi...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!