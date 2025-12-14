Užas na jugu Hrvatske: U izgorenoj kući pronađeno tijelo

U požaru kuće u Dubrovniku sinoć je pronađeno izgorjelo beživotno tijelo nepoznate muške osobe, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Kako se navodi u službenom priopćenju policije, sinoć, 13. prosinca u 22.38 sati, ophodnja Postaje prometne policije Dubrovnik zaprimila je dojavu o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe. Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe “Dubrovački vatrogasci”, koji su s tri vozila požar lokalizirali u 23 sata, a u potpunosti ugasili oko 1 sat iza ponoći.

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja u prizemlju je pronađeno izgorjelo beživotno tijelo nepoznatog muškarca. Policijski službenici PU dubrovačko-neretvanske odmah su obavili očevid na tijelu, nakon čega je, po nalogu županijskog državnog odvjetnika, tijelo prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će se obaviti medicinska obdukcija radi utvrđivanja identiteta stradale osobe i točnog uzroka smrti. Policija je jutros, u suradnji s protupožarnim inspektorom, nastavila očevid na mjestu događaja te je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode. O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara bit će dostavljeno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.