Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
UZROK TEHNIČKE PRIRODE

Užas na jugu Hrvatske: U izgorenoj kući pronađeno tijelo

Zagreb: U napuštenoj kući u Sesvetema tijekom popodneva izbio požar
14.12.2025.
u 09:55

Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe “Dubrovački vatrogasci”, koji su s tri vozila požar lokalizirali u 23 sata, a u potpunosti ugasili oko 1 sat iza ponoći.

U požaru kuće u Dubrovniku sinoć je pronađeno izgorjelo beživotno tijelo nepoznate muške osobe, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Kako se navodi u službenom priopćenju policije, sinoć, 13. prosinca u 22.38 sati, ophodnja Postaje prometne policije Dubrovnik zaprimila je dojavu o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe.

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja u prizemlju je pronađeno izgorjelo beživotno tijelo nepoznatog muškarca.  Policijski službenici PU dubrovačko-neretvanske odmah su obavili očevid na tijelu, nakon čega je, po nalogu županijskog državnog odvjetnika, tijelo prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će se obaviti medicinska obdukcija radi utvrđivanja identiteta stradale osobe i točnog uzroka smrti. Policija je jutros, u suradnji s protupožarnim inspektorom, nastavila očevid na mjestu događaja te je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode. O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara bit će dostavljeno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

 
požar Dubrovnik

DUGOGODIŠNJI VEČERNJAKOV UREDNIK

'Neželjena država': Jozo Pavković u 226 kolumni o Daytonu i političkim prijeporima BiH

Na današnji dan 14. prosinca 1995. godine u Parizu je potpisan mirovni sporazum kojim je okončan troipolgodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Taj je dokument parafiran nakon trotjednih internzivnih razgovora 21. studenog 1995. godine kojima su posredovali američki diplomati između vodstava Hrvatske, BiH i Srbije, te predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine.

ZA PROMICANJE OBITELJSKE MEDICINE

KoHOM dodijelio godišnje nagrade: Priznanje i novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) dodijelila je godišnje nagrade za 2025. godinu osobama koje su svojim radom dale izniman doprinos razvoju, edukaciji i javnom ugledu obiteljske medicine, a među dobitnicima je i novinarka Večernjeg lista Romana Kovačević Barišić, nagrađena za dugogodišnje profesionalno, objektivno i ustrajno praćenje zdravstvenog sustava i izazova s kojima se suočavaju obiteljski liječnici.

