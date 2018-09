Penava uz smiješak poručio: Vidjet ćemo hoćemo li Plenković i ja popiti kavu

Ukupno 641,7 milijuna kuna stiže u Slavoniju i Baranju, kroz 12 ugovora potpisanih u petak u Belom Manastiru, na šestoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Od toga, 445,9 milijuna kuna povući će se iz EU fondova.

– Od 10,7 milijardi eura, koliko nam je na raspolaganju iz EU, oko 2,5 milijarde eura, odnosno oko 19 milijardi kuna, naumili smo za projekte za razvoj Slavonije. Već smo ugovorili 7,9 milijardi kuna, odnosno 42 posto. Porasli smo, dakle, za 1,1 milijardu kuna od posljednje sjednice Savjeta u Vinkovcima u srpnju – naveo je premijer Andrej Plenković. Kroz taj politički okvir, dodao je, stvaraju se uvjeti za ostanak mladih u tom kraju.

– A bilo mi je drago čuti od našeg domaćina, gradonačelnika Tomislava Roba, da je ove godine u dječji vrtić u Belom Manastiru upisano najviše djece ikad – dodao je on.

Premijer je najavio i nastavak gradnje koridora 5C, istaknuvši kako je to izuzetno važan projekt za gospodarski razvoj Baranje.

Ministrica Gabrijela Žalac izjavila je kako istok Hrvatske pripada najnerazvijenijim dijelovima ne samo Hrvatske, nego i EU. Na sjednici u Belom Manastiru sjedila je, inače, i povjerenica Europske komisije za regionalnu politiku Corina Creţu, koja je dan ranije obišla i Srijem.

– Povjerenica je tako mogla upoznati cijeli ovaj kraj i vidjeti što se i kako radi te da postoji perspektiva za rast i razvoj – rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac. Osvrnula se ona i na problem statističke podjele hrvatskih regija.

– Imamo ograničenja u državnim potporama na razini EU i dok se ne promijeni statistička podjela u RH, tražit ćemo od Europske komisije tzv. prijelazno razdoblje za nerazvijena područja kako bi poduzetnici i svi drugi koji koriste europska sredstva mogli dobiti duplo veću potporu u odnosnu na ono što je danas slučaj – istaknula je Žalac.

Na popisu "svježe" potpisanih projekata, u petak nakon sjednice, izgradnja je i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC-u Osijek, vrijedna 49,99 milijuna kuna, od čega je 48,14 milijuna europski novac. Za unaprjeđenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Osijek predviđeno je, nadalje, 30,99 milijuna, od čega 20,5 milijuna iz EU. Izgradnja obilaznice Petrijevaca stajat će 70,52 milijuna, a 56,9 milijuna je iz EU.

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji NATURAVITA, projekt je težak 376,8 milijuna kuna, a iz EU će se "pokriti" 314,1 milijun tog iznosa. Razminirat će se, tako, više od 2500 hektara šuma u PP Kopački rit i Regionalnom parku Mura-Drava. Nadalje, Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu u Virovitici projekt je od 36 milijuna kuna...

Potpisan je i ugovor za Centralnu kuhinju za prehranu djece u vrtićima u Vukovaru, od 700.646 kuna. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pojavio se, pak, tek na potpisivanju ugovora, dok na sjednici Savjeta u Belom Manastiru nije bio. No, nije se pojavljivao ni na ranijim sjednicama, i prije nego je najavio prosvjed u Vukovaru zbog neprocesuiranja ratnih zločina.

– Nisam ja član Savjeta – komentirao je Penava kasnije novinarima. Na opasku kako nisu ni neki drugi gradonačelnici, ali su došli, odgovorio je:

– Vjerojatno su lokalni, nema tu ništa. Nisam se susreo još s premijerom, a hoćemo li popiti i kavu, to ćemo još vidjeti – kazao je on, uz smiješak.

– Pozdravili smo se, drago mi je da je potpisao ugovor, dakle što se tiče njegove primarne funkcije, a to je da radi na poboljšanju uvjeta i kvalitete života za Vukovarce. Ovaj ugovor će mu u tome pomoći, kao i brojni drugi projekti, poput bazena, tržnice... Nismo imali vremena za ovu drugu temu, mi smo svoj razgovor imali prošloga tjedna, a ono što je meni, a vjerujem i njemu bitno, da se svi ratni zločini, koji po našim propisima ne zastarijevaju, procesiraju, osobito kada je riječ o zločinima na Ovčari. Tijela koja to trebaju učiniti su prije svega policija, a potom Državno odvjetništvo, svako sa svoje strane. To nije proces na koji može utjecati politika. Zakonski okvir za to postoji, a postoje neovisna i samostalna tijela da na tome rade – komentirao je, pak, premijer Andrej Plenković.

Dodao je i kako je od veljače ustrojena posebna radna skupina u okviru Ravnateljstva policije koja radi na tome, "i čiji rad sada dobiva i konkretne rezultate".

– Što se tiče nekakvih drugih scenarija kakav je taj prosvjed mogao imati, mislim da je svima jasno da je jedno bit inicijative, a drugo su pokušaji manipulacije – nastavio je Plenković.