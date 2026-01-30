Vozači kamiona s Balkana prestali s prosvjedima na granicama nakon obećanja iz EU

U petak je okončana petodnevna blokada graničnih prijelaza prema Europskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana, koju su organizirali vozači kamiona nakon što je najavljeno ukidanje restriktivnih mjera za njihov boravak u zemljama Europske unije. Vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije koji su 26. siječnja započeli blokadu, obustavili su prosvjede popodne nakon što su dobili obećanja da ih će Europska unija izuzeti od primjene pravila da tijekom šest mjeseci ne mogu duže od 90 dana boraviti u Europskoj uniji. Nakon početka prosvjeda predstavnici vlasti ovih zemalja vodili su intenzivne razgovore s predstavnicima Europske komisije.

Blokada, koja je obuhvatila i prijevoznike iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, bila je odgovor na pravila koja su ograničavala boravak stranih vozača u EU-u, čak i unatoč tome što su boravili isključivo u tranzitu. Prosvjedi su trajali pet dana, te su svakoga dana izazivali štetu veću od 100 milijuna eura. Za 3. veljače u Bruxellesu je najavljen sastanak predstavnika vlasti iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije s dužnosnicima Europske komisije na kojemu bi se trebao potpisati memorandum o rješenjima za druge zahtjeve vozača. Prema izvješćima Auto moto saveza u BiH sa sjedištem u Mostaru kamioni su se iza 16 sati počeli povlačiti s graničnih prijelaza, čime je okončana regionalna blokada koja je ozbiljno usporila teretni promet između Balkana i Europske unije.