Izjava Nikole Karabatića o Hrvatskoj prije polufinala Eura će odjeknuti Lijepom našom!

Europsko prvenstvo u rukometu bliži se kraju, a Hrvatska je stigla među četiri najbolje selekcije. Od 17.45 igra polufinale s sa starim rivalom Njemačkom, a našu reprezentaciju je prokomentirao bivši francuski reprezentativac te ponajbolji rukometaš svih vremena, Nikola Karabatić.

- Bit će sjajna utakmica, ne znam kako će proći, jedino što znam je da će Hrvatska doći s puno energije, borit će se na terenu, kao lani na SP-u. Njemačka je sjajno odigrala protiv Francuske, mislio sam da ćemo mi dobiti. Naravno da Hrvatska može do finala, imaju puno kvalitete, dobre golmane, bit će jako otvoreno, puno otvorenije nego drugo polufinale Danske i Islanda - rekao je Karabatić u razgovoru za Novu TV.

- Evo opet mene s par 'pametnih'. Možda će neki reći da je ovo polufinale slučajnost, ali vi dobro znate da je to plod i rezultat vašeg rada, zajedništva i, onog najbitnijeg, prkosa i inata. Želim vam samo reći da uživate u polufinalu, bez straha i samo hrabro. Volim vas. Iznad svih Hrvatska - poručio je Domagoj Duvnjak u motivacijskom videu kojeg je objavio HRS.