Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula po finale Europskog prvenstva protiv opasnih Nijemaca
Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVILA SE LEGENDA

Izjava Nikole Karabatića o Hrvatskoj prije polufinala Eura će odjeknuti Lijepom našom!

Zagreb: Nikola Karabatić primio priznanje uoči utakmice 13. kola EHF Lige prvaka, RK Zagreb - PSG
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 17:14

Od 17.45 igramo polufinale s sa starim rivalom Njemačkom, a našu reprezentaciju je prokomentirao bivši francuski reprezentativac te ponajbolji rukometaš svih vremena

Europsko prvenstvo u rukometu bliži se kraju, a Hrvatska je stigla među četiri najbolje selekcije. Od 17.45 igra polufinale s sa starim rivalom Njemačkom, a našu reprezentaciju je prokomentirao bivši francuski reprezentativac te ponajbolji rukometaš svih vremena, Nikola Karabatić.

- Bit će sjajna utakmica, ne znam kako će proći, jedino što znam je da će Hrvatska doći s puno energije, borit će se na terenu, kao lani na SP-u. Njemačka je sjajno odigrala protiv Francuske, mislio sam da ćemo mi dobiti. Naravno da Hrvatska može do finala, imaju puno kvalitete, dobre golmane, bit će jako otvoreno, puno otvorenije nego drugo polufinale Danske i Islanda - rekao je Karabatić u razgovoru za Novu TV.

- Evo opet mene s par 'pametnih'. Možda će neki reći da je ovo polufinale slučajnost, ali vi dobro znate da je to plod i rezultat vašeg rada, zajedništva i, onog najbitnijeg, prkosa i inata. Želim vam samo reći da uživate u polufinalu, bez straha i samo hrabro. Volim vas. Iznad svih Hrvatska - poručio je Domagoj Duvnjak u motivacijskom videu kojeg je objavio HRS. 

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026. Nikola Karabatić

Komentara 2

Pogledaj Sve
LE
lector2corrector
18:31 30.01.2026.

I je li što odjeknulo?

PA
Pajdo
18:28 30.01.2026.

Kad srbin tako kaže onda je istina

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu
Premium sadržaj
TKO JE HRVATSKI IZBORNIK?

Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor

Dok je početkom 2024. čekao raskid ugovora s japanskim rukometnim savezom kako bi i službeno preuzeo Hrvatsku, Sigurðsson je posjetio Ninčevića u Zadru. Taj posjet pokazao se presudnim. Očaran atmosferom grada, opuštenim načinom života i ljepotom obale, donio je odluku koja je iznenadila mnoge — kupio je stari stan u samom centru grada.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!