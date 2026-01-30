Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula po finale Europskog prvenstva protiv opasnih Nijemaca
Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNA VOŽNJA

VIDEO Autobus GPP-a Osijek projurio kroz crveno, građani zgroženi: 'Ovo nije prvi put, ima tu svega'

Screenshot/čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
30.01.2026.
u 16:55

Građanin tvrdi i da ovo nije izoliran slučaj te spominje niz drugih potencijalno opasnih ponašanja u prometu

U posljednje vrijeme sve se češće raspravlja o sigurnosti javnog gradskog prijevoza u Osijeku, osobito nakon niza prometnih nesreća u kojima su sudjelovali autobusi. Zabrinuti građanin Osijeka dostavio nam je videozapis na kojem se vidi prolazak autobusa Gradskog prijevoza putnika (GPP) kroz crveno svjetlo na semaforu. Incident se, prema navodima građanina, dogodio na raskrižju Županijske i Gundulićeve ulice, prilikom desnog skretanja nakon što se ugasilo dopunsko zeleno svjetlo. Na snimci se vidi kako autobus ulazi u raskrižje unatoč jasno upaljenom crvenom svjetlu. Građanin koji nam se obratio navodi kako je video snimio upravo zato što ga, kako kaže, zabrinjava sigurnost putnika i ostalih sudionika u prometu, posebno u kontekstu niza prometnih nesreća u kojima su u posljednje vrijeme sudjelovali autobusi javnog gradskog prijevoza u Osijeku.

Prolazak javnog autobusa kroz crveno

Građanin tvrdi i da ovo, prema njegovu iskustvu, nije izoliran slučaj te spominje niz drugih potencijalno opasnih ponašanja u prometu, čemu je, kako kaže, i sam više puta svjedočio. "Svjedoci smo svi kako je u zadnjem periodu bilo dosta nezgoda u kojima su sudjelovali autobusi javnog gradskog prijevoza GPP-a Osijek, bilo da su nastradali pješaci na pješačkim prijelazima ili da je došlo do kakvog sudara, a svi pamtimo onaj sudar više autobusa na Vukovarskoj u cik zore. Ali ovo nije problem od jučer, ima tu svega – od slušalica koje koriste za vrijeme upravljanja busom, do nekretanja sredinom prometne trake, pa na koncu do ovoga čemu sam ja osobno više puta svjedočio, a vjerujem i ostali", kaže. U poruci redakciji ističe i širi problem sigurnosti u prometu: "Nevjerojatno mi je da netko tko svakodnevno vozi velik broj sugrađana, odnosno putnika, čini ovako nešto i riskira posljedice kojima smo svi bili svjedoci".

Večernji list uputio je upit GPP-u Osijek o navedenom incidentu te o eventualnim mjerama koje će biti poduzete. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.

Ključne riječi
Osijek gpp osijek javni prijevoz promet prolazak kroz crveno autobus

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!