VIDEO Autobus GPP-a Osijek projurio kroz crveno, građani zgroženi: 'Ovo nije prvi put, ima tu svega'

U posljednje vrijeme sve se češće raspravlja o sigurnosti javnog gradskog prijevoza u Osijeku, osobito nakon niza prometnih nesreća u kojima su sudjelovali autobusi. Zabrinuti građanin Osijeka dostavio nam je videozapis na kojem se vidi prolazak autobusa Gradskog prijevoza putnika (GPP) kroz crveno svjetlo na semaforu. Incident se, prema navodima građanina, dogodio na raskrižju Županijske i Gundulićeve ulice, prilikom desnog skretanja nakon što se ugasilo dopunsko zeleno svjetlo. Na snimci se vidi kako autobus ulazi u raskrižje unatoč jasno upaljenom crvenom svjetlu. Građanin koji nam se obratio navodi kako je video snimio upravo zato što ga, kako kaže, zabrinjava sigurnost putnika i ostalih sudionika u prometu, posebno u kontekstu niza prometnih nesreća u kojima su u posljednje vrijeme sudjelovali autobusi javnog gradskog prijevoza u Osijeku.

Prolazak javnog autobusa kroz crveno Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Građanin tvrdi i da ovo, prema njegovu iskustvu, nije izoliran slučaj te spominje niz drugih potencijalno opasnih ponašanja u prometu, čemu je, kako kaže, i sam više puta svjedočio. "Svjedoci smo svi kako je u zadnjem periodu bilo dosta nezgoda u kojima su sudjelovali autobusi javnog gradskog prijevoza GPP-a Osijek, bilo da su nastradali pješaci na pješačkim prijelazima ili da je došlo do kakvog sudara, a svi pamtimo onaj sudar više autobusa na Vukovarskoj u cik zore. Ali ovo nije problem od jučer, ima tu svega – od slušalica koje koriste za vrijeme upravljanja busom, do nekretanja sredinom prometne trake, pa na koncu do ovoga čemu sam ja osobno više puta svjedočio, a vjerujem i ostali", kaže. U poruci redakciji ističe i širi problem sigurnosti u prometu: "Nevjerojatno mi je da netko tko svakodnevno vozi velik broj sugrađana, odnosno putnika, čini ovako nešto i riskira posljedice kojima smo svi bili svjedoci".

Večernji list uputio je upit GPP-u Osijek o navedenom incidentu te o eventualnim mjerama koje će biti poduzete. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.