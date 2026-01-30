Od brončanog doba do srednjeg vijeka: Što su arheolozi pronašli na Brijunima?

Završena su opsežna arheološka istraživanja na lokalitetu Vrh Kosir na otoku Veli Brijun s ciljem sustavnog proučavanja kulturne baštine i povijesti ovog iznimno vrijednog lokaliteta, a koja su započela na proljeće 2024., izvijestio je u petak Nacionalni park Brijuni. Istraživanja odnosno arheološko iskopavanje brončano dobnog tumula, grobne humke sagrađene prije više od tri tisuće godine, provodili su stručnjaci Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u suradnji s Nacionalnim parkom Brijuni.

Prema informacija NO Brijuni, tijekom terenskih radova otkriven je cjelovit ljudski kostur koji je radiokarbonskom metodom C14 datiran u prvu polovicu 14. stoljeća, odnosno u kasni srednji vijek, što znači da je ovaj ukop izvršen oko tri tisuće godina nakon izgradnje samog tumula.

Ovakav način ukopa, kada se tijelo polaže u stariju grobnu humku, navodi NP Brijuni, u arheologiji se opisuje kao sekundarni ukop. Stoga se u ožujku 2025. godine arheološki tim ponovno vratio na teren kako bi istraživanje doveo do kraja i provjerio postoje li dodatni nalazi ispod kamene konstrukcije tumula. Osim ranije otkrivenog kostura, na suprotnoj strani tumula pronađena je odvojena ljudska čeljust te veći broj sitnih koštanih ostataka.

"Analiza je pokazala da se radi o više individua a ukupan broj pronađenih zubi premašio je 50 komada, što upućuje na višestruke sekundarne ukope i kompleksnu povijesnu dinamiku ukapanja na ovom mjestu", naveo je Nacionalni park i dodao kako je arheološki rad na lokalitetu Vrh Kosir potvrdio da istraživanje kulturne baštine zahtijeva iznimnu preciznost i metodičnost. Slijedom toga svaki nalaz dio je šire slike povijesnog razvoja otočja, a rad na tumulu otkriva slojeve ljudske prisutnosti i ukopnih običaja kroz više tisućljeća, od prapovijesti do srednjeg vijeka.

"Ovim završetkom istraživanja još jednom se potvrđuje važnost sustavnog arheološkog pristupa u Nacionalnom parku Brijuni i doprinos znanstvenog rada boljem razumijevanju bogate i višeslojne povijesti otočja", poručila je Javna ustanova Nacionalni park Brijuni.