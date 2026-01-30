Naši Portali
Veterinarski institut potvrdio

Influenca ptica stigla u Hrvatsku: H5N1 potvrđen kod divljih labudova

Lokve: Labudovi na jezeru
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Slavica Cvitanić/Hina
30.01.2026.
u 13:27

U tijeku je utvrđivanje podtipa virusa koje će biti gotovo tijekom današnjeg dana, a sekvencioniranje odnosno utvrđivanje patogenosti završit će se polovinom sljedećeg tjedna, dodaju u priopćenju

Laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio je u petak influencu ptica podtip H5N1 u tri labud u Koprivničko-križevačkoj županiji, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. U tijeku je utvrđivanje podtipa virusa koje će biti gotovo tijekom današnjeg dana, a sekvencioniranje odnosno utvrđivanje patogenosti završit će se polovinom sljedećeg tjedna, dodaju u priopćenju.
  
Uzorci, odnosno lešine labuda uzeti su s područja jezera Jegeniš, općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na toj lokaciji uginuo je veći broj labudova. S obzirom na cirkulaciju influence ptica u okruženju za očekivati je da će biti slučajeva influence ptica u divljih ptica i u Republici Hrvatskoj i da je to samo informacija za subjekte koji drže perad da budu pažljivi i pojačaju biosigurnosne mjere da očuvaju svoje uzgoje, napominju iz Ministarstva.

 
Dodaju i da zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja na čitavom području Hrvatske, na svim objektima na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu, potrebno je kontinuirano provoditi najmanje ove biosigurnosne mjere: držati svu peradi i ptice u zatočeništvu; domaće patke i guske odvojeno držati od ostalih vrsta peradi; vanjske spremnike vode za perad i ptice u zatočeništvu mora se održavati čistima.

Nadalje, zabranjena je opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice, a obvezno je osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera; provedba dezinfekcije vozila i nastambi; postavljanje dezbarijera za osoblje i posjetitelje na ulazima u krug objekta; vođenje evidencija o svim vozilima i posjetiteljima koji ulaze u krug objekta i korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcije ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta.

Satelitske snimke otkrile razmjere katastrofe grada na litici: Prizori su strašni
influenca ptica ptice Koprivničko-križevačka županija

