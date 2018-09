'Da smo željeli biti Plenkovićevi podanici ostali bismo u HDZ-u'

Andrej Plenković posljednjih dana javnost, a i saborske kolege iznenađuje svojim istupima i komentarima. Neki će reći da je Plenković dosad naš najbolji premijer, drugi će tvrditi kako se samo bori za 'europsku fotelju' i ne provodi pravu politiku HDZ-a, a treći će reći kako je bahat i kako se uopće ne trudi poslušati svoj narod i njegove želje, što je i zadatak premijera.

I Zlatko Hasanbegović, donedavni član HDZ-a, a sada saborski zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku komentirao je premijera i njegovo ponašanje za N1.

Premijer je Hasanbegovića prozvao na Aktualnom prijepodnevu kazavši kako ima vremena razgovarati s medijima, ali ne i da bude u Saboru, na što je Hasanbegović odgovorio da mu nije jasna pozadina toga nastupa i njegove političke nervoze, koje kako kaže mogu vidjeti svi sudionici javnoga života, a pogotovo novinari.

"Bez obzira koju on sliku ima o sebi, kad se pogleda u zrcalu, uključujući i medijskom zrcalu njemu je potpuno jasno da se nalazi u ulozi svojevrsnog političkog uzurpatora, osobe koja vodi politiku sasvim suprotnu od platforme s kojom je izašao na izbore i očekivanja ljudi. To pokazuje da je u hrvatskoj politici došlo do svojevrsne travestije.

Birači koji su doveli njegovu stranku u poziciju moći sada su nezadovoljni, a oni birači koji su glasali za potpuno drugu političku platformu, ne samo birači, već i medijski, politički, parapolitički i interesni krugovi u njemu vide svoga autentičnoga predstavnika".

Hasanbegović je taj problem njegovog vođenja suprotne politike povezao i s raspadom SDPA-a

"Unatoč unutarnjim problemima u SDP-u i uopće krize smisla postojanja te stranke, Plenković je doveo do toga da ta stranka nije potrebna. Interese krugova koji su nekada stajali iza SDP-a sada realizira gospodin Plenković."

Premijerov napad na Brunu Esih komentirao je izjavivši kako je Plenković zahvaljujući njima došao do funkcije premijera

"Mene i gospođu Esih nije stvorio gospodin Plenković, već je preko nas i naših glasova on upravo došao u ovu poziciju moći u kojoj se sada nalazi. Ako već govori o greškama taj osjećaj je obostran. I ja imam osjećaj da sam počinio grešku kada sam u jednom trenutku pridonio njegovom dolasku na vlast.

Zaboravio je notornu činjenicu, mi nismo odmetnuti elementi njegove stranke. Da smo željeli biti podanici njega, njegovih tajnica i stranačkih paževa ostali bismo u HDZ-u i pridružili se salonskim urotnicima koji čekaju trenutak njegova obaranja po istom obrascu kao što su dolazili i odlazili ostali predsjednici HDZ-a".

Komentirao je i njegove 'paranoične' izjave kako svi stalno pokušavaju srušiti većinu

"Ako ima probleme u nadzoru i vođenju svoje stranke, to nisu naši problemi. Nema potrebe za mistifikaciju i navođenje nekakvih krugova koji žele srušiti njegovu većinu. Mi smo oporbeni klub, želimo srušiti tu većinu, ali ne putem državnog udara, već redovitim demokratskim putem na idućim izborima".

Na pitanje postoji li mogućnost nekog novog preslagivanja u kojem bi i on sudjelovao, Hasanbegović je odgovorio da ne postoji.

O Pupovcu kaže da je korisni idiot

"Jedino pravo pitanje nije gospodin Pupovac, nego hrvatske vlade, u pravilu, HDZ-ove koje su prihvatile igrati političku ulogu korisnog idiota gospodina Pupovca, izuzev vlade Tihomira Oreškovića. Gospodin Pupovac i zbog naravi svoje politike kao niti bilo koji manjinski zastupnik ne može i ne treba biti dio parlamentarne većine, uloga manjinskoga zastupnika je drugačija.

Problem gospodina Pupovca u hrvatskoj politici je što je on vrsta jednog političkog hermafrodita i homoduplexa. On mora donijeti odluku želi li biti srpski politički vođa ili vođa i ideolog hrvatske neojugoslavenske pseudoljevice. Ja sam već više puta kolegama iz SDP-a sugerirao da je on idealno rješenje, po svojim političkim vrlinama i intelektualnim sposobnima najbolji ujedinitelj svih SDP-ovih frakcija", zaključuje Hasanbegović.

