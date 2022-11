Penava: Sumnjam da bi predsjednik bio dobrodošao u Vukovar da je HDZ ovdje na vlasti

Priča o izbornim pravilima je kompleksna. Volio bih, ali to neću doživjeti, da svi politički čimbenici sjednu za stol i donesu izborni zakon koji će biti u interesu građana, a ne poluga moći zbog pobjede na sljedećim izborima – rekao je gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u političkom intervjuu tjedna za Večernji TV, koji je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Trebalo bi, smatra Penava, težiti tome da glasovi svuda jednako vrijede, no to je samo jedan dio priče.

- Politika je puno više od Ustavnog suda i zakona. Ona kreira zakone i Ustav. Ukoliko bi se slijepo pridržavali jedino tog načela, imate situaciju da za deset ili 20 godina u Hrvatskoj prevladavaju zastupnici iz Zagreba, zagrebačkog prstena i jadranske obale. Ukoliko je to politika, a moramo biti svjesni da jest, otpisujete Republiku Hrvatsku praktično u cijelom dijelu osim Zagreba, zagrebačkog prstena i Jadranskog mora. Ako dozvolite ustavnim sucima da vode politike, ta će priča tako završiti – kazao je.

S druge strane upitao je "tko nam je kriv", Slavonija je imala svoje zastupnike, i ako se toliko ljudi iselilo, znači da političari nisu dobro radili svoj posao. Iritira ga, rekao je, to što nitko ne poteže pitanje 11. i 12. izborne jedinice jer je broj pripadnika srpske nacionalne manjine pao.

- Moramo biti razboriti i protežirati preferencijalne glasove. Samo velike stranke su svoje uspjehe na izborima i zastupnike pretvorili u glasačku mašineriju. Taj model će nas dokosuriti – smatra.

Govoreći o Fortenovi, rekao je da se u ozbiljnoj državi ne može nešto takvo dogoditi, a da vlast ništa ne zna.

- Službe i država nisu bile dovoljno budne ili su žmirili na jedno oko. Bojim se da je opet ovo prvo, da ponovno dolazi do izražaja nebriga i nesposobnost. Čime se to premijer bitnim bavi? Neprihvatljivo mi je da prije pet, šest godina pod krinkom spašavanja Agrokora imate pristup da je to od životne važnosti i strateški bitno za sve nas, a sad se pokazuje da o tim stvarima nitko ne brine, da nisu dorasli izazovu. To mi govori da smo obezglavljeni i da nemamo Vladu i premijera koji dovoljno vode brigu i koji su u stanju nositi se s tim izazovima. Nemam dovoljno podataka da bih išao prema obavještajnom sustavu, gdje je bio u to vrijeme i koje inforamacije je davao, ali na površini vidimo da posao nije odrađen i da nismo na visini zadatka – rekao je Penava.

Ljudi u Slavoniji su digli ruke, kazao je, od ovakve vlasti i Vlade jer ne računaju više na pomoć s te strane, što se vidi po atmosferi i odlasku.

- Vlade su u kontinuitetu navikle narod da ne može puno očekivati u smislu pomoći – istaknuo je. Odgovarajući na pitanje o aferi Ina, rekao je da živimo u državi u kojoj su institucije mahom zarobljene.

- U jednom dijelu stvar funkcionira, ali u kritičnim dijelovima u kojima su u pitanju politički moćnici ili stranačke ili interesne vertikale, vjerujem da su često te priče nadstranačke, gdje je interes isključivo ekstra profit na račun nacionalnog bogatstva, jasno je kao dan da je u pitanju kontuinuitet politike vladanja – rekao je i dodao da ta afera ima političku pozadinu na svim razinama.

Zbog sukoba Pantovčaka i Banskih dvora mu je neugodno, a komunikaciju smatra neprihvatljivom.

- Predsjednikova dužnost s ovakvim ovlastima je da ukazuje na stvari koje nisu dobre. To osobno nije moj stil, ali nisam u njegovim cipelama. Svatko od nas je različit. Milanović i ja ne pripadamo istom svjetonazoru, ali s puno stvari koje je izgovorio moram se složiti – rekao je Penava.

Kao gradonačelniku Vukovara i predsjedniku Domovinskog pokreta i dužnost mu je po funkciji imati dobre odnose i s premijerom i s predsjednikom.

- Težim tome – naglasio je.

Vukovaru slijedi tužna obljetnica, misli li da bi Zoran Milanović bio dobrodošao u Vukovar da niste gradonačelnik, s obzirom na ono što se nedavno dogodilo u Dubrovniku, kad nije bio pozvan na obljetnicu oslobođenja juga Hrvatske?

- Otvoreno izražavam sumnju bi li bio dobrodošao u Vukovar – kazao je.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

.Zoran Milanović, kao i Andrej Plenković, dobrodošli su u Vukovar, kao i svi građani, dodao je i otkrio da je i na svojoj koži doživio ono što i predsjednik, da ga se prilikom pozivanja na neke događaja opstruiralo, što je nezrelo.

- Kao gradonačelnik nemam se pravo kockati s interesima grada Vukovara – istaknuo je.

Kad predsjednik dolazi u neku općinu, odakle, upitao je, nekom pravo da zove načelnika jer su istoj političkoj liniji i traži od njega da bude negostoljubiv prema predsjedniku države? Nažalost, to se, kazao je, događa. Govoreći o dvije kolone 2013., smatra da je kolona u kojoj je bio predsjednik trebala prekoračiti preko lampiona postavljenih preko ceste i postala bi jedna kolona.

Greška tadašnje Vlade Zorana Milanovića, zbog krive procjene ili informacije, bila je, smatra, forsiranje dvojezičnih ploča.

- Iritirale su me tada i boljele njegove izjave da je iza svega toga stranačka mašinerija HDZ-a i da se to sve radi samo zato jer je SDP na vlasti. To mi je bilo neprihvatljivo. Tek godinama obitavanja na tom prostoru, ponavljanja šatora i s prosvjedom 2018. protiv ratnih zločinaca u Vukovaru, kad kao član HDZ-a doživljavam da se viši nacionalni interes i puka pravda potčinjavaju stranačkoj stezi, shvatio sam o čemu je pričao. Ukoliko nacionalne interese podređujete stranačkim, onda vam je partija, bez obzira kako se zvala, važnija od interesa države i naroda. Žao mi je što tako država funkcionira. Neke vrijednosti su iznad politike i stranačke stege – rekao je Penava.

Dvojezične ploče su ponovno u fokusu jer je pripadnika srpske nacionalne manjine ispod trećine, pa više nemaju pravo na njih. Grad je, kazao je, osam godina bio talac loše atmosfere zbog ishitrenog i zlonamjernog poteza. Ne misli da se izmjenama statuta šalje loša poruka.

- Gradili smo proces, išlo se naprijed, ali onda se dogodilo nešto što je sve te fine pomake na silu poremetilo bez da su ljudi bili spremni. Kako da idem dalje kad mi političari sprske nacionalni neće 18. studenog doći na memorijalno groblje? Je li veći ustupak ćirilica u Vukovaru ili doći 18. na memorijalno groblje? - upitao je Penava.