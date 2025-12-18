Naši Portali
ZAOKRET ILI RETORIKA?

Hoće li Češka postati nova Mađarska? Kod premijera milijardera sigurnim se čini samo jedna stvar

Andrej Babis
Foto: Reuters
1/2
VL
Autor
DW
18.12.2025.
u 11:17

Dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora, nova češka vlada Andreja Babiša je preuzela dužnost. Zemlja sada prolazi kroz desno-populistički zaokret. Radi li se samo o simboličnoj politici? Ili će Češka biti nova Mađarska?

Bio je to neobičan, pomalo nekoherentan nastup na društvenim mrežama, ali prilično tipičan za Andrija Babiša. Novi češki premijer sjedi za stolom s adventskim vijencem. Nosi majicu s natpisom "Ne ratu" („No war") u ukrajinskim nacionalnim bojama, plavoj i žutoj. Dok pali tri svijeće, Babiš prepričava "predivan adventski koncert" kojem je prisustvovao. Na kojem vlada "zaista divno raspoloženje", kaže. Dodaje da je "šteta što Trump, Merz, Macron, Starmer, Zelenski i Putin nisu bili na koncertu". Da su bili djeca, kaže Babiš, rekli bi isto. Sada, za Božić... to je noćna mora. Što Babiš time stvarno misli i što je mislio, ostaje misterij. Zatim nastavlja. Mirovni sporazum bit će potpisan najkasnije do 24. veljače 2026., on će "jamčiti sigurnost za sve - za Ukrajinu, Europu i Ruse", kaže Babiš. Napokon se okreće. Na poleđini njegove majice, na engleskom, piše: "Volunteer of Peace" (Dobrovoljac mira), piše DW.

Andrei Babiš je u nedjelju (14. prosinca 2025.) objavio taj video na svojim društvenim mrežama. Bio je to nastavak višemjesečne (predizborne) kampanje - i naznaka onoga što će premijer ponuditi svojoj domaćoj publici u budućnosti. Nekoliko dana ranije, češki predsjednik Petr Pavel imenovao je 71-godišnjeg milijardera premijerom. Imenovanje ministara uslijedilo je u ponedjeljak (15. prosinca). Ovo je prvi put da Češka ima isključivo desno-populističku, odnosno krajnje desnu koalicijsku vladu. Uz Babiševu stranku Akcija nezadovoljnih građana (ANO), u njoj su zastupljene i desno-populistička Stranka motorista (Motoriste) te krajnje desna Stranka slobode i izravne demokracije (SPD).

Među 15 ministara u novoj vladi nalazi se nekoliko političara ANO-a koji su godinama bili itekako cijenjeni, kao i nestranački stručnjaci – ali i neke kontroverzne osobe. Među potonjima je, na primjer, čelnik Stranke motorista, Petr Macinka, rigorozni euroskeptični desničarski populist. Oli Oto Klempir, ministar kulture kojeg je nominirao SPD, glazbenik, tekstopisac i suosnivač funk-rock benda J.A.R., koji iza sebe ima tragičnu povijest kao doušnik čehoslovačke Državne sigurnosti.

S dolaskom nove vlade završava dvoipolmjesečno razdoblje neizvjesnosti nakon parlamentarnih izbora. Ali to se još ne more reći definitivno: u siječnju naime Babišovu vlada očekuje glasanje o (ne)povjerenju u parlamentu. Nadalje, ministar zaštite okoliša još uvijek nije imenovan. Dotični kandidat je Filip Turek. Zbog ranijih rasističkih i neonacističkih objava na društvenim mrežama, predsjednik Pavel oklijeva s njegovim imenovanjem. Sam Turek trenutno je hospitaliziran s navodno ozbiljnim problemima s leđima. Moguće je da imenovanje neće proći.

Međutim, jedno je već sigurno: u Češkoj se upravo događa oštar politički zaokret - od liberalno-konzervativnog, proeuropskog i snažno proukrajinskog kursa do desničarskog populizma i euroskepticizma. Ostaje pitanje što je od svega toga kod Babiša samo retorika i simbolična politika - i gdje će zapravo svoje riječi provesti u djelo?

Kao što je i najavio tijekom predizborne kampanje, Babiš je prije nekoliko dana objavio najznačajniju promjenu u vanjskoj politici: Europska unija mora "pronaći druge načine" za podršku Ukrajini, napisao je na Facebooku. "Naše su blagajne prazne i trebamo svaku krunu za naše građane." U četvrtak (18. prosinca 2025.) Babiš će moći – ili će možda morati - zauzeti jasan stav o tom pitanju na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu, gdje se okupljaju šefovi država i vlada EU-a. Između ostalog, na sastanku će se razmatrati i daljnja podrška Ukrajini.

Međutim, Babiš još nije precizirao kako zamišlja taj "alternativni put" za podršku EU-a Ukrajini. Isto vrijedi i na nacionalnoj razini: za vrijeme prethodne vlade Petra Fiale, na primjer, Češka je koordinirala inicijativu za globalnu kupnju topničkog streljiva za Ukrajinu. Babiš želi ukinuti ili radikalno izmijeniti ovu inicijativu - ali kako to točno želi napraviti? To je već mjesecima nejasno. Slična je situacija i s većinom drugih pitanja. Babišova stranka, ANO, ujedinjena je s mađarskom vladajućom strankom Viktora Orbána, Fideszom, u krajnje desnoj europskoj stranačkoj obitelji Patrioti za Europu. No, antieuropski konfrontacijski kurs češkog premijera nije ni približno tako oštar kao Orbánov. Babiš se bori protiv migracijskog pakta, Zelenog plana i postupnog ukidanja motora s unutarnjim izgaranjem. Ali hoće li paralizirati EU u tim područjima? I to je za sada nejasno.

Babiš se stalno žali na novinare i želi restrukturirati javni RTV-servis. Ali malo je vjerojatno da će se tu ponoviti situacija poput one koja vlada u Mađarskoj. Njegovi stavovi o Ukrajini idu na ruku Rusiji - ali Babiš ipak nije saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina kao što je to Orbán.

Ostaje nejasno kako premijer namjerava riješiti svoj sukob interesa kao šef vlade s jedne strane i kao poslovni čovjek i vlasnik koncerna Agrofert s druge strane. Predsjednik Pavel je to zapravo postavio kao uvjet za nominaciju Babiša za premijera - a Babiš je obećao da će prepustiti svoje poslovno carstvo neovisnom upravitelju dok ga ne naslijede njegova djeca. Ali, postoje znatne sumnje u vjerodostojnost tog obećanja. Mnogi promatrači u Češkoj Republici pretpostavljaju da će Babiš ipak pronaći lukav način da zadrži kontrolu nad Agrofertom.

Zasad se čini samo jedno sigurnim: pod Babišem neće biti "Czexita", odnosno povlačenja Češke iz NATO-a. Ipak, mnogi komentatori upozoravaju na umanjivanje važnosti nove češke vlade. Milijarder je bio premijer u dvije uzastopne vlade od 2017. do 2021., uključujući manjinsku vladu i onu sa socijaldemokratima kao partnerom. Ovaj put, desničarski populisti i desničarski ekstremisti su sami među sobom. Portal Denik Referendum govori o "teškom vremenu" za Češku i upozorava da Babiš želi "ograničiti demokraciju". Drugi vjeruju u scenarij sličniji Slovačkoj, s vladajućom koalicijom koja će se uskoro sve više zapetljati u unutarnje sporove.

U članku za list Lidove noviny, komentator Miroslav Korecky aludira na Babišovu prošlost kao agenta čehoslovačke državne sigurnosti i nejasno podrijetlo njegovih milijardi. Okarakterizirao je premijera na sljedeći način: "Čovjek s nejasnom prošlošću, poznat po svojim nemilosrdnim poslovnim praksama i balansiranju na rubu zakona, na rubu istine i laži. Političar s jedinstvenim i nepredvidljivim stilom. Kaotična osoba koja se ne može kontrolirati i koja opetovano griješi u kadrovskim odlukama. Nije veliki vizionar, više mikromenadžer i strastveni čitatelj anketa javnog mnijenja."

politika Češka Andrej Babiš

