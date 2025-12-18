Hoće li Češka postati nova Mađarska? Kod premijera milijardera sigurnim se čini samo jedna stvar

Bio je to neobičan, pomalo nekoherentan nastup na društvenim mrežama, ali prilično tipičan za Andrija Babiša. Novi češki premijer sjedi za stolom s adventskim vijencem. Nosi majicu s natpisom "Ne ratu" („No war") u ukrajinskim nacionalnim bojama, plavoj i žutoj. Dok pali tri svijeće, Babiš prepričava "predivan adventski koncert" kojem je prisustvovao. Na kojem vlada "zaista divno raspoloženje", kaže. Dodaje da je "šteta što Trump, Merz, Macron, Starmer, Zelenski i Putin nisu bili na koncertu". Da su bili djeca, kaže Babiš, rekli bi isto. Sada, za Božić... to je noćna mora. Što Babiš time stvarno misli i što je mislio, ostaje misterij. Zatim nastavlja. Mirovni sporazum bit će potpisan najkasnije do 24. veljače 2026., on će "jamčiti sigurnost za sve - za Ukrajinu, Europu i Ruse", kaže Babiš. Napokon se okreće. Na poleđini njegove majice, na engleskom, piše: "Volunteer of Peace" (Dobrovoljac mira), piše DW.

Andrei Babiš je u nedjelju (14. prosinca 2025.) objavio taj video na svojim društvenim mrežama. Bio je to nastavak višemjesečne (predizborne) kampanje - i naznaka onoga što će premijer ponuditi svojoj domaćoj publici u budućnosti. Nekoliko dana ranije, češki predsjednik Petr Pavel imenovao je 71-godišnjeg milijardera premijerom. Imenovanje ministara uslijedilo je u ponedjeljak (15. prosinca). Ovo je prvi put da Češka ima isključivo desno-populističku, odnosno krajnje desnu koalicijsku vladu. Uz Babiševu stranku Akcija nezadovoljnih građana (ANO), u njoj su zastupljene i desno-populistička Stranka motorista (Motoriste) te krajnje desna Stranka slobode i izravne demokracije (SPD).

Među 15 ministara u novoj vladi nalazi se nekoliko političara ANO-a koji su godinama bili itekako cijenjeni, kao i nestranački stručnjaci – ali i neke kontroverzne osobe. Među potonjima je, na primjer, čelnik Stranke motorista, Petr Macinka, rigorozni euroskeptični desničarski populist. Oli Oto Klempir, ministar kulture kojeg je nominirao SPD, glazbenik, tekstopisac i suosnivač funk-rock benda J.A.R., koji iza sebe ima tragičnu povijest kao doušnik čehoslovačke Državne sigurnosti.

S dolaskom nove vlade završava dvoipolmjesečno razdoblje neizvjesnosti nakon parlamentarnih izbora. Ali to se još ne more reći definitivno: u siječnju naime Babišovu vlada očekuje glasanje o (ne)povjerenju u parlamentu. Nadalje, ministar zaštite okoliša još uvijek nije imenovan. Dotični kandidat je Filip Turek. Zbog ranijih rasističkih i neonacističkih objava na društvenim mrežama, predsjednik Pavel oklijeva s njegovim imenovanjem. Sam Turek trenutno je hospitaliziran s navodno ozbiljnim problemima s leđima. Moguće je da imenovanje neće proći.

Međutim, jedno je već sigurno: u Češkoj se upravo događa oštar politički zaokret - od liberalno-konzervativnog, proeuropskog i snažno proukrajinskog kursa do desničarskog populizma i euroskepticizma. Ostaje pitanje što je od svega toga kod Babiša samo retorika i simbolična politika - i gdje će zapravo svoje riječi provesti u djelo?

Kao što je i najavio tijekom predizborne kampanje, Babiš je prije nekoliko dana objavio najznačajniju promjenu u vanjskoj politici: Europska unija mora "pronaći druge načine" za podršku Ukrajini, napisao je na Facebooku. "Naše su blagajne prazne i trebamo svaku krunu za naše građane." U četvrtak (18. prosinca 2025.) Babiš će moći – ili će možda morati - zauzeti jasan stav o tom pitanju na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu, gdje se okupljaju šefovi država i vlada EU-a. Između ostalog, na sastanku će se razmatrati i daljnja podrška Ukrajini.

Međutim, Babiš još nije precizirao kako zamišlja taj "alternativni put" za podršku EU-a Ukrajini. Isto vrijedi i na nacionalnoj razini: za vrijeme prethodne vlade Petra Fiale, na primjer, Češka je koordinirala inicijativu za globalnu kupnju topničkog streljiva za Ukrajinu. Babiš želi ukinuti ili radikalno izmijeniti ovu inicijativu - ali kako to točno želi napraviti? To je već mjesecima nejasno. Slična je situacija i s većinom drugih pitanja. Babišova stranka, ANO, ujedinjena je s mađarskom vladajućom strankom Viktora Orbána, Fideszom, u krajnje desnoj europskoj stranačkoj obitelji Patrioti za Europu. No, antieuropski konfrontacijski kurs češkog premijera nije ni približno tako oštar kao Orbánov. Babiš se bori protiv migracijskog pakta, Zelenog plana i postupnog ukidanja motora s unutarnjim izgaranjem. Ali hoće li paralizirati EU u tim područjima? I to je za sada nejasno.

Babiš se stalno žali na novinare i želi restrukturirati javni RTV-servis. Ali malo je vjerojatno da će se tu ponoviti situacija poput one koja vlada u Mađarskoj. Njegovi stavovi o Ukrajini idu na ruku Rusiji - ali Babiš ipak nije saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina kao što je to Orbán.

Ostaje nejasno kako premijer namjerava riješiti svoj sukob interesa kao šef vlade s jedne strane i kao poslovni čovjek i vlasnik koncerna Agrofert s druge strane. Predsjednik Pavel je to zapravo postavio kao uvjet za nominaciju Babiša za premijera - a Babiš je obećao da će prepustiti svoje poslovno carstvo neovisnom upravitelju dok ga ne naslijede njegova djeca. Ali, postoje znatne sumnje u vjerodostojnost tog obećanja. Mnogi promatrači u Češkoj Republici pretpostavljaju da će Babiš ipak pronaći lukav način da zadrži kontrolu nad Agrofertom.

Zasad se čini samo jedno sigurnim: pod Babišem neće biti "Czexita", odnosno povlačenja Češke iz NATO-a. Ipak, mnogi komentatori upozoravaju na umanjivanje važnosti nove češke vlade. Milijarder je bio premijer u dvije uzastopne vlade od 2017. do 2021., uključujući manjinsku vladu i onu sa socijaldemokratima kao partnerom. Ovaj put, desničarski populisti i desničarski ekstremisti su sami među sobom. Portal Denik Referendum govori o "teškom vremenu" za Češku i upozorava da Babiš želi "ograničiti demokraciju". Drugi vjeruju u scenarij sličniji Slovačkoj, s vladajućom koalicijom koja će se uskoro sve više zapetljati u unutarnje sporove.

U članku za list Lidove noviny, komentator Miroslav Korecky aludira na Babišovu prošlost kao agenta čehoslovačke državne sigurnosti i nejasno podrijetlo njegovih milijardi. Okarakterizirao je premijera na sljedeći način: "Čovjek s nejasnom prošlošću, poznat po svojim nemilosrdnim poslovnim praksama i balansiranju na rubu zakona, na rubu istine i laži. Političar s jedinstvenim i nepredvidljivim stilom. Kaotična osoba koja se ne može kontrolirati i koja opetovano griješi u kadrovskim odlukama. Nije veliki vizionar, više mikromenadžer i strastveni čitatelj anketa javnog mnijenja."