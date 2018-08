'Paklene' temperature diljem Europe, Portugal se prži na čak +45

Europa se u ponedjeljak pržila na gotovo rekordnim temperaturama sa šumskim požarima u Portugalu i Španjolskoj i rastom žrtava katastrofalnog požara u Grčkoj na 91, zbog čega padaju ostavke, a stručnjaci upozoravaju da bi ljetne vrućine izazvane klimatskim promjenama mogle postati uobičajene i s njima će se ljudi morati pomiriti.

Grčka

U Grčkoj je malo svježije, no broj poginulih u prošlomjesečnom požaru u gradiću Mati sjeveroistočno od Atene narastao na 91 nakon što je ozljedama podlegla 95-godišnjakinja.

U bolnici je još 36 osoba nakon katastrofalnog požara 23. srpnja, od kojih je šestero u kritičnom stanju.

Direktor grčke civilne zaštite Yannis Kapakis (60) u ponedjeljak je zbog tog požara podnio ostavku. Dan prije vlada je smijenila šefove policije i vatrogasaca zbog te katastrofe.

Ministar civilne zaštite Nikos Toskas ostavku je podnio u petak.

Portugal

Portugal, u kojemu su požari lani usmrtili 114 osoba ni ove godine nije pošteđen šumskih požara. Vrućina je malo popustila nakon što je temperatura dosegnula 45 stupnjeva Celzijevih, zamalo nacionalni rekord od 47 stupnjeva, ali ipak nedovoljno da olakša posao za 1100 vatrogasaca koji se bore s požarom u Monchiqueu.

Monchique, na jugu zemlje, prekriven je gustim oblacima dima, a vlasti su tijekom noći evakuirale nekoliko kuća. Ozlijeđeno je 24 ljudi, od kojih jedna osoba teško.

>> Pogledajte što zapovjednik JVP Zagreb kaže o stanju u Hrvatskoj i požarima diljem Europe

[video: 26232 / Zapovjevnik JVP Zagreb o stanju u Hrvatskoj i požarima u Grčkoj i Švedskoj]

"Naš prioritet zaštita je ljudi", rekao je novinarima ministar unutarnjih poslova Eduardo Cabrita.

Europski povjerenik za humanitarne poslove Christos Stylianides objavio je na Twitteru da EU pozorno prati situaciju i da je spreman pomoći bude li potrebno.

#Portugal requested the production of satellite maps by @CopernicusEMS for the forest fires affecting the #MonchiqueFaro district. We are closely following the situation and EU stands ready to help #solidarity #EUCivPro #ERCC