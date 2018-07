U požarima u Grčkoj poginulo više od 20 ljudi. 'Ovo naselje više ne postoji... Sretna sam što sam živa'

Više od 20 osoba poginulo je u šumskim požarima u blizini Atene, izjavio je u utorak glasnogovornik grčke vlade Dimitris Tzanakopoulos.

Požari su izbili zapadno i istočno od glavnog grčkog grada uslijed visokih ljetnih temperatura od 40 stupnjeva Celzija i snažnih vjetrova.

Smoke engulfs Athens as forest fires spiral out of control pic.twitter.com/5q1B9ApepX