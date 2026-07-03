Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOĆ UŽASA

Putin sve nervozniji, pojačava napade na Kijev jer je Ukrajina prenijela rat do Moskve

storyeditor/2026-07-02/2026-07-02T023004Z_1221428574_RC2E5MAPKP56_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV.JPG
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Autor
Danijel Prerad
03.07.2026.
u 16:50

Rusija je tijekom napada lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina ciljala Kijev. Uništeni su i stanica hitne pomoć te znanstveni institut

Valovi ruskih raketa i dronova zasuli su Kijev noću 2. srpnja, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema još jedan veliki napad na Ukrajinu.

Najmanje dvadeset ljudi je poginulo, rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Tymur Tkachenko. Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve (DSNS) dodala je da su operacije potrage i spašavanja u tijeku na nekoliko lokacija, uključujući djelomično urušenu višekatnicu u okrugu Darnitskyi. Broj poginulih vjerojatno će još porasti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je ozlijeđeno 86 osoba, od kojih je 70 hospitalizirano, te je napad opisao kao "najmasovniji" u ratu na glavni grad. "Bila je to strašna noć za Kijev", rekao je, dodajući da je bilo "štete u svim gradskim četvrtima". U Kijevu je proglašen Dan žalosti 3. srpnja, rekao je Kličko. Dvoje ozlijeđenih su djeca, priopćio je DSNS.

Ključne riječi
Zelenski Putin Kijev rat Rusija Ukrajina

Komentara 4

Pogledaj Sve
MA
Marko1111
17:03 03.07.2026.

Nešto se priča da je nakon jučerašnjeg napada kijev pretrpio štetu veću od milijardu dolara! Uništena i tvornica za proizvodnju raketa Flamingo. Kažu da je to bila noc Apokalipse.Skladišta strateškog oružja i streljiva te sustavi protuzračne obrane potpuno su spaljeni i pretvoreni u pepeo.Snimke udara koje se pojavljuju ukazuju na potpuno uništenje kritičnih vojnih ciljeva.

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
18:05 03.07.2026.

Ja bio u Moskvi prosli tjedan. Da nije bilo na vijestima, ne bih ni znao da je nesto pogodjeno. Ne budite smijesni. Tesko ce Moskva vidjeti rat ako je bas ne napadnu nuklearkama. Ogroman je to grad

MI
migaaa
17:00 03.07.2026.

Nema kmecenja sada. Cackali su mecku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!