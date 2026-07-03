Putin sve nervozniji, pojačava napade na Kijev jer je Ukrajina prenijela rat do Moskve

Valovi ruskih raketa i dronova zasuli su Kijev noću 2. srpnja, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema još jedan veliki napad na Ukrajinu.



Najmanje dvadeset ljudi je poginulo, rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Tymur Tkachenko. Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve (DSNS) dodala je da su operacije potrage i spašavanja u tijeku na nekoliko lokacija, uključujući djelomično urušenu višekatnicu u okrugu Darnitskyi. Broj poginulih vjerojatno će još porasti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je ozlijeđeno 86 osoba, od kojih je 70 hospitalizirano, te je napad opisao kao "najmasovniji" u ratu na glavni grad. "Bila je to strašna noć za Kijev", rekao je, dodajući da je bilo "štete u svim gradskim četvrtima". U Kijevu je proglašen Dan žalosti 3. srpnja, rekao je Kličko. Dvoje ozlijeđenih su djeca, priopćio je DSNS.