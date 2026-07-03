Valovi ruskih raketa i dronova zasuli su Kijev noću 2. srpnja, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema još jedan veliki napad na Ukrajinu.
Najmanje dvadeset ljudi je poginulo, rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Tymur Tkachenko. Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve (DSNS) dodala je da su operacije potrage i spašavanja u tijeku na nekoliko lokacija, uključujući djelomično urušenu višekatnicu u okrugu Darnitskyi. Broj poginulih vjerojatno će još porasti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je ozlijeđeno 86 osoba, od kojih je 70 hospitalizirano, te je napad opisao kao "najmasovniji" u ratu na glavni grad. "Bila je to strašna noć za Kijev", rekao je, dodajući da je bilo "štete u svim gradskim četvrtima". U Kijevu je proglašen Dan žalosti 3. srpnja, rekao je Kličko. Dvoje ozlijeđenih su djeca, priopćio je DSNS.
Putin sve nervozniji, pojačava napade na Kijev jer je Ukrajina prenijela rat do Moskve
Rusija je tijekom napada lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina ciljala Kijev. Uništeni su i stanica hitne pomoć te znanstveni institut
Komentara 4
Ja bio u Moskvi prosli tjedan. Da nije bilo na vijestima, ne bih ni znao da je nesto pogodjeno. Ne budite smijesni. Tesko ce Moskva vidjeti rat ako je bas ne napadnu nuklearkama. Ogroman je to grad
Nema kmecenja sada. Cackali su mecku
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Nešto se priča da je nakon jučerašnjeg napada kijev pretrpio štetu veću od milijardu dolara! Uništena i tvornica za proizvodnju raketa Flamingo. Kažu da je to bila noc Apokalipse.Skladišta strateškog oružja i streljiva te sustavi protuzračne obrane potpuno su spaljeni i pretvoreni u pepeo.Snimke udara koje se pojavljuju ukazuju na potpuno uništenje kritičnih vojnih ciljeva.