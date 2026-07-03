Super El Niño nezaustavljivo jača, svijetu prijete ekstremi bez presedana

Super El Niño u Tihom oceanu ubrzano jača, a znanstvenici upozoravaju da bi njegove posljedice mogle biti među najtežima u posljednjih nekoliko godina. Najnovija prognoza Svjetske meteorološke organizacije (WMO) pokazuje da će se fenomen tijekom srpnja, kolovoza i rujna razviti u snažan klimatski događaj koji će utjecati na vrijeme na gotovo cijelom planetu.

Mjerenja pokazuju kontinuirani i značajan porast temperature površine mora u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana. Očekuje se da će temperatura vode u ključnim područjima biti više od dva Celzijeva stupnja iznad prosjeka, što dodatno povećava vjerojatnost ekstremnih vremenskih prilika, piše Daily Mail.

El Niño je prirodni klimatski ciklus koji se javlja svakih dvije do sedam godina i jedan je od glavnih čimbenika godišnjih promjena vremena. Nastaje kada oslabe ili promijene smjer pasati nad Tihim oceanom, zbog čega se topla voda zadržava uz obale Južne Amerike. Posljedica su poremećeni atmosferski obrasci, više globalne temperature te češći toplinski valovi, suše i obilne oborine.

Glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo upozorila je da će jačanje El Niña povećati rizik od dugotrajnih suša, razarajućih kiša te toplinskih valova na kopnu i u morima. Stručnjaci naglašavaju da se učinci prirodnog klimatskog ciklusa sada nadovezuju na već izraženo globalno zatopljenje, čime se dodatno povećava opasnost od ekstremnih vremenskih pojava.

Prognoze WMO-a pokazuju da postoji vrlo velika vjerojatnost iznadprosječnih temperatura na gotovo svim naseljenim područjima Zemlje. Europa se već suočava s rekordnim vrućinama, dok su u Francuskoj toplinski valovi povezani s više od tisuću smrtnih slučajeva. Iako aktualne vrućine nisu izravna posljedica El Niña, klimatolozi upozoravaju da bi njegovo daljnje jačanje tijekom ljeta i jeseni moglo dodatno pogoršati stanje te učiniti ekstremne vremenske prilike još češćima i intenzivnijima.