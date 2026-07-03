Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLIMATSKI ŠOK

Super El Niño nezaustavljivo jača, svijetu prijete ekstremi bez presedana

FILE PHOTO: A view of cracked ground at a dam, in Mudzi
PHILIMON BULAWAYO/REUTERS
Autor
Vedran Balen
03.07.2026.
u 15:27

Meteorolozi upozoravaju da bi snažni El Niño mogao dodatno pojačati toplinske valove, suše i poplave diljem planeta

Super El Niño u Tihom oceanu ubrzano jača, a znanstvenici upozoravaju da bi njegove posljedice mogle biti među najtežima u posljednjih nekoliko godina. Najnovija prognoza Svjetske meteorološke organizacije (WMO) pokazuje da će se fenomen tijekom srpnja, kolovoza i rujna razviti u snažan klimatski događaj koji će utjecati na vrijeme na gotovo cijelom planetu.

Mjerenja pokazuju kontinuirani i značajan porast temperature površine mora u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana. Očekuje se da će temperatura vode u ključnim područjima biti više od dva Celzijeva stupnja iznad prosjeka, što dodatno povećava vjerojatnost ekstremnih vremenskih prilika, piše Daily Mail.

El Niño je prirodni klimatski ciklus koji se javlja svakih dvije do sedam godina i jedan je od glavnih čimbenika godišnjih promjena vremena. Nastaje kada oslabe ili promijene smjer pasati nad Tihim oceanom, zbog čega se topla voda zadržava uz obale Južne Amerike. Posljedica su poremećeni atmosferski obrasci, više globalne temperature te češći toplinski valovi, suše i obilne oborine.

Glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo upozorila je da će jačanje El Niña povećati rizik od dugotrajnih suša, razarajućih kiša te toplinskih valova na kopnu i u morima. Stručnjaci naglašavaju da se učinci prirodnog klimatskog ciklusa sada nadovezuju na već izraženo globalno zatopljenje, čime se dodatno povećava opasnost od ekstremnih vremenskih pojava.

Prognoze WMO-a pokazuju da postoji vrlo velika vjerojatnost iznadprosječnih temperatura na gotovo svim naseljenim područjima Zemlje. Europa se već suočava s rekordnim vrućinama, dok su u Francuskoj toplinski valovi povezani s više od tisuću smrtnih slučajeva. Iako aktualne vrućine nisu izravna posljedica El Niña, klimatolozi upozoravaju da bi njegovo daljnje jačanje tijekom ljeta i jeseni moglo dodatno pogoršati stanje te učiniti ekstremne vremenske prilike još češćima i intenzivnijima.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
klima El Nino

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Top
Top
15:45 03.07.2026.

Radi se o potpuno prirodnim procesima na svu sreću civilizacija nije u dobu srednjeg vijeka da čeka ishod već sadašnja tehnologija može utjecati na prirodne cikluse .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!