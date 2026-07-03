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NIŠTA OD DOGOVORA

Poljsko ukrajinski sporazum MIG-ovi za dronove propao - razlog su i povijesna neslaganja među zemljama

MiG 29 na izložbi u Njemačkoh
Foto: Reuters/Pixsell
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Autor
Danijel Prerad
03.07.2026.
u 15:59

Zbog neispunjenih uvjeta, Poljska tako neće isporučiti vojnu opremu na bojišnicu u Ukrajini, a neće ih ubrzo više ni sama koristiti

Sudbina poljskih borbenih zrakoplova MiG-29, koji su se prije smatrali potencijalnom podrškom Ukrajini, konačno je odlučena. Poljsko Ministarstvo nacionalne obrane navodi da se transfer zrakoplova neće dogoditi, a sami zrakoplovi će se postupno povlačiti iz upotrebe. Ministar Władysław Kosiniak-Kamysz odgovornost za propast sporazuma svalio je na ukrajinsku stranu. Prema njegovim riječima, Kijev je isprva pristao na razmjenu, ali kasnije nije ispunio postignute dogovore. Ovu je situaciju povezao i s povijesnim neslaganjima između zemalja.

Bilateralni sporazum uključivao je specifičnu trgovinsku formulu između dviju zemalja. Prema ovom prijedlogu, Poljska bi Ukrajini osigurala zrakoplove u zamjenu za napredne tehnologije dronova, prema pisanju poljskih i ukrajinskih medija. „Ukrajina je isprva pristala na razmjenu, ali danas ne poštuje sporazume – to je također povezano s povijesnim sporovima.“ – rekao je ministar Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zbog neispunjenih uvjeta, Poljska tako neće isporučiti vojnu opremu na bojišnicu u Ukrajini, a neće ih ubrzo više ni sama koristiti.
Nadzvučni zrakoplovi su u službi poljskog ratnog zrakoplovstva od 1989. Trenutačno su stacionirani u 22. taktičkoj zračnoj bazi u Malborku i bliže se kraju svog operativnog vijeka. Prema tiskovnoj službi ministarstva, ne postoje planovi za ulaganje u daljnju modernizaciju ovih borbenih zrakoplova, što znači da će se postupno povlačiti iz upotrebe kako premašuju svoje certificirane sate leta.

Ministarstvo obrane naglasilo je da će točan vremenski okvir i raspored postupnog ukidanja flote MiG-29 ostati strogo povjerljivi.
Budući operativni status zračne luke Malbork nije u potpunosti objavljen, iako službene izjave potvrđuju da će objekt nastaviti opsluživati ​​helikoptere i savezničke zrakoplove koji obavljaju misije zračnog nadzora duž istočnog krila NATO-a.

Poljska se ranije pripremala za izgradnju velike flote dronova, koristeći lekcije naučene iz ukrajinske upotrebe bespilotnih sustava u borbi. No, to sada dolazi u pitanje kako su se odnosi Poljske i Ukrajine pogoršali uslijed sukoba oko odluke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da  imenuje jednu ukrajinsku vojne jedinice po Ukrajinskoj ustaničkoj vojski (UPA) iz 2. Svjetskog rata, a koju Poljska smatra odgovornima za zločine nad Poljacima.

Ključne riječi
mig 29 rat u Ukrajini Ukrajina Poljska

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