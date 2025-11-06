Otkriven uzrok smrti 12 štićenika doma za umirovljenike

Svi štićenici doma za umirovljenike u Tuzli koji su smrtno stradali u požaru koji je tamo izbio u utorak navečer umrli su uslijed gušenja, pokazala je obdukcija čije su rezultate u četvrtak objavili iz tužiteljstva Tuzlanske županije koje vodi istragu o ovoj tragediji.

"Smrtno je stradalo šest muškaraca i šest žena, svi štićenici doma umirovljenika u Tuzli. Prema preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, oni su smrtno stradali uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom", kazao je glasnogovornik tužiteljstva Admir Arnautović. Najstarija žrtva rođena je 1929. godine a najmlađa 1958.

Na Kliničkom centru u Tuzli u poslijepodnevnim je satima preminula još jedna žena, također štićenica doma. Ona je u bolnicu dopremljena u teškom stanju i bila je na strojevima za umjetno disanje no uslijed zadobivenih ozljeda je preminula pa je njezinom smrću ukupni izravni broj žrtava požara povećan na 12.

Ranije tijekom dana iz županijskog MUP-a su potvrdili kako je u utorak umro još jedan štićenik doma no to se dogodilo nešto prije nego što je izbila vatra pa se ne smatra izravnom žrtvom požara.

U županijskom tužiteljstvu sada očekuju izvještaje kriminalističke policije, te vještaka elektro struke i protupožarne zaštite i zaštite na radu. "O uzrocima požara ćemo izvijestiti javnost kada se analiziraju izvještaji i nalazi i mišljenja stručnih osoba i istražitelja", izjavio je Arnautović.