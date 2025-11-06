Naši Portali
TRAGEDIJA U DOMU

Otkriven uzrok smrti 12 štićenika doma za umirovljenike

Foto: PIXSELL
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
06.11.2025.
u 15:20

Ranije tijekom dana iz županijskog MUP-a su potvrdili kako je u utorak umro još jedan štićenik doma no to se dogodilo nešto prije nego što je izbila vatra pa se ne smatra izravnom žrtvom požara.

Svi štićenici doma za umirovljenike u Tuzli koji su smrtno stradali u požaru koji je tamo izbio u utorak navečer umrli su uslijed gušenja, pokazala je obdukcija čije su rezultate u četvrtak objavili iz tužiteljstva Tuzlanske županije koje vodi istragu o ovoj tragediji.

"Smrtno je stradalo šest muškaraca i šest žena, svi štićenici doma umirovljenika u Tuzli. Prema preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, oni su smrtno stradali uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom", kazao je glasnogovornik tužiteljstva Admir Arnautović. Najstarija žrtva rođena je 1929. godine a najmlađa 1958.

Na Kliničkom centru u Tuzli u poslijepodnevnim je satima preminula još jedna žena, također štićenica doma. Ona je u bolnicu dopremljena u teškom stanju i bila je na strojevima za umjetno disanje no uslijed zadobivenih ozljeda je preminula pa je njezinom smrću ukupni izravni broj žrtava požara povećan na 12.

U županijskom tužiteljstvu sada očekuju izvještaje kriminalističke policije, te vještaka elektro struke i protupožarne zaštite i zaštite na radu. "O uzrocima požara ćemo izvijestiti javnost kada se analiziraju izvještaji i nalazi i mišljenja stručnih osoba i istražitelja", izjavio je Arnautović.

Ključne riječi
obdukcija dom za umirovljenike požar Tuzla

