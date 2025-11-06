Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POŽAR NA TRNJU

Buktinja u zagrebačkom kvartu: Gorjeli automobili, policija odmah privela piromana

Autor
Hana Ivković Šimičić
06.11.2025.
u 09:31

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. Ozlijeđenih osoba nije bilo.

U srijedu 5. studenoga oko 23 sata, na Trnju, u Ulici Kruge, na parkiralištu, iz zasada neutvrđenog razloga izbio je požar osobnog automobila marke Opel zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu poduzeća te osobnog automobila marke Ford Focus zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu poduzeća, javlja zagrebačka policija. 

Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela, a za koju je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku pod nadzorom je policije. Liječnička pomoć muškarcu je pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, koji su dojavu dobili nešto iza 23 sata. Očevid slijedi. 

Ključne riječi
Zagreb požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZA DJECU, KRONIČNE BOLESNIKE, STARIJE I TRUDNICE

Preventivno se i danas ne preporuča pojačana tjelesna aktivnost na otvorenom u zapadnom dijelu Zagreba

Odmah po dojavi o požaru jučer, stručne službe NZJZ "Dr. Andrija Štampar“ uključile su se u praćenje mogućeg utjecaja požara na kvalitetu zraka i zdravlje građana. Mjerenja su provedena na više lokacija — na samom požarištu te u okolnim naseljima (OŠ Strmec, trgovački centar Plodine u Svetoj Nedelji i naselje Bestovje).

Učitaj još

Kupnja