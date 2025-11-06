Buktinja u zagrebačkom kvartu: Gorjeli automobili, policija odmah privela piromana

U srijedu 5. studenoga oko 23 sata, na Trnju, u Ulici Kruge, na parkiralištu, iz zasada neutvrđenog razloga izbio je požar osobnog automobila marke Opel zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu poduzeća te osobnog automobila marke Ford Focus zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu poduzeća, javlja zagrebačka policija.

Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela, a za koju je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku pod nadzorom je policije. Liječnička pomoć muškarcu je pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, koji su dojavu dobili nešto iza 23 sata. Očevid slijedi.