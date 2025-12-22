Profesorica u zagrebačkoj XII. gimnaziji, vidio sam je nekoliko puta, okruženu đacima koje je dovela na Interliber i Festival svjetske književnosti, možda i još neku književnu priredbu, pa bih svaki put pomislio, možda sam joj se čak to jednom i odvažio reći, kako je šteta što mi nije šesnaest-sedamnaest, i da budem jedan od njezinih đaka. Vrlo lijepa i ikonična, generacijama učenica i učenika ona je mati hrvatskoga jezika i sveukupne svjetske književnosti, te velikom broju njih prva i posljednja životna veza s onim što čini osnovu njihova pripadanja baš ovom svijetu, društvu i narodu. Da nije nje, ta bi djeca jednako mogla biti i Tuarezi koliko i Hrvati, jer ih ništa više, osim tog jezika i književnosti - možda, istina minimalno, i tena! - od Tuareza ne razlikuje. A oni koji će poslije u životu čitati lijepu književnost, i koji će slijedom toga dobro govoriti ovaj lijepi, lošim političkim prilikama i još gorim nacionalističkim režimima izloženi jezik, to će u velikoj mjeri moći zahvaliti njoj. Ona je, ta njihova profesorica, kroz stoljeća burne povijesti, za njih pronijela i sačuvala hrvatski jezik, i ako bismo stvar svodili na individualna čovjekova iskustva - a velika književnost uglavnom i govori o samo takvim iskustvima - ona je za generacije svojih đaka svakako važnija od Bartola Kašića, Marka Marulića i Miroslava Krleže, zajedno.
Na svom je fejsbučnom profilu Korana Svilar uputila oproštajno pismo svojim učenicima. Pismo počinje rečenicom: "Danas sam zauvijek prestala biti profesorica Korana." Nije to neki sentimentalan i samosažaljiv oproštaj, kojim bi profesorica žicala pažnju. To je lijepo sročen i brižan tekst, jedna od onih tako rijetkih gesta građanske i ljudske odgovornosti, koje nam katkad pomažu da živimo među ljudima
Ne propustite
VIDEO Evo što se dogodilo za vrijeme reklama 'Supertalenta'! Iznenada se pojavio popularni pjevač
Burne reakcije publike na pobjedu ukrajinske obitelji u 'Supertalentu': 'Da nisu iz Ukrajine...'
Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Cijene hrane posustale, inflaciju sad napuhuju preskupe usluge
Hrvatska je na 78 posto razvijenosti prosjeka Europske unije, a razinu na kojoj je susjedna Slovenija, primjerice, danas ovim koracima mogla bi dosegnuti 2045. godine
Thompson je dvaput nastupio u Varaždinu i nikome ništa – bili su to samo koncerti
Naravno, sva ova hajka ide na ruku Thompsonu jer mu samo diže popularnost i zaradu, a politikantima bacanje ideološke magle i posezanje za zabranama u stilu političkih komesara za odvlačenje pozornosti od gorućih, stvarnih problema građana na lokalnoj razini
Kako je Fakultet političkih znanosti postao lijevi politički akter
Nesimetrična reakcija u slučajevima Borisa Havela i Dejana Jovića zoran su pokazatelj dvostrukih kriterija i dokaz da FPZG ne štiti akademsku slobodu, nego pokazuje da granice dopuštenog govora ovise o tome tko izgovara određeni stav
Geodetski rat u Americi: republikanci prekrajaju granice da ne izgube Kongres
Osim ako prednost demokrata ne bude neočekivano visoka, izbori 2026. neće biti odlučeni na biralištima političkim i ekonomskim temama, već geodetskim softverom i sudačkim čekićem
Bratina se ispričao Ukrajini, ne i Hrvatskoj. No hvala mu što nas podsjeća
Hrvati su skloni zaboravu pa Vučićevu ministru valja zahvaliti jer nas je podsjetio da se 'srpski svet' nikad neće pomiriti s Hrvatskom u ovim granicama
Kamo će Hrvatska, Europa, svijet sa svom tom silom naoružanja ako ne u rat
Oružje dolazi kao cjepivo u vrijeme korone. Hrvatska ne zaostaje u toj globalnoj utrci, i ne pitajući za cijenu
Na ključnim projektima skupljaju političke poene
U Saboru se moglo čuti što bi općini Dvor bilo potrebno za oživljavanje. Čerkezovac je dobra prilika da se ti projekti naprave
Crna će Gora uskoro u EU, ali ne zato što Europu ponovno oduševljava proširenje, nego zato što joj odgađanje postaje preskupo
Uniji treba uspjeh pa je odluka pala na Crnu Goru, iako ta zemlja pozivnicu EU trenutno faktički ne zaslužuje
Zaigrala EPPO-ova mečka i pred vratima institucija EU koje su Ured europskih javnih tužitelja i pomogle osnovati
Uskoro se bira nasljednik ‘čvrste ruke’ Laure Kövesi
Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari
Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"