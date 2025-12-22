Povodom predstojeće pete godišnjice petrinjskog potresa u kojem je 29. prosinca 2020. život izgubilo sedmero ljudi, a na tisuće objekata je lakše i teže oštećeno, premijer Andrej Plenković obišao je područje Siska, Petrinje i Gline. Tom prilikom je istaknuo kako je za obnovu Sisačko-moslavačke županije do sada utrošeno 1,77 milijardi eura.

- Završeno je čak 10.042 postupka obnove, obnovljeno je 9.299 obiteljskih kuća, 329 višestambenih zgrada, sve skupa skoro 15.000 stambenih jedinica, rekao je Plenković. Do sada je izgrađeno 494 zamjenskih obiteljskih kuća, uključujući tu i one u tzv. umirovljeničkim naseljima u Petrinji, Glini i Sisku.

-Ujedno od procesa ovdje na Sisačko-moslavačkoj županiji koji bih htio posebno izdvojiti je izgradnja čak 59 višestambenih zgrada s ukupno 1024 stambene jedinice. Od tih 59 dovršeno je do sada 45, 12 ih je u tijeku i još će dvije biti izgrađene, što je u biti stvaranje gotovo potpuno novih kvartova tamo gdje ih je više, a u nekim krajevima županije smo također izgradili te zgrade, negdje jednu, negdje dvije, ali naravno da je najviše njih i u Sisku i u Petrinji, rekao je premijer koji je jučer obišao više objekata uključujući i gradilište najvećeg stradalog objekta uopće u potresu – višestambene zgrade u sisačkom Capragu.

Riječ je o jedinstvenoj cjelini od pet zgrada u nizu sa ukupno 144 stana i 10 poslovnih prostora. Zgrada, građena prije uvođenje protupotresnih normi u bivšoj državi, zadobila je u potresu teška oštećenja konstrukcije, te je prošlog ljeta uklonjena i započeta gradnja nove.

- Radi se o ukupno 11.500 kvadratnih metara protora. Prvo smo srušili sve zgrade, kompletno, do temelja, izgradili ih u istom takvom volumenu, samo s novim tehnikama, s armiranobetonskim zidovima, armiranobetonskim pločama, i sad je zgrada sigurna u slučaju novog potresa, rekao je inženjer gradilišta na projektu Caprag Jure Bilić. Useljenje se očekuje tijekom veljače iduće godine.

U Sisku je otvoren i najmoderniji Planetarij u Hrvatskoj. Smješten je u povijesnoj zgradi nekadašnje Munjare, prve sisačke električne centrale, koja je kasnije bila tiskara, a zbog oštećenja nakon potresa je morala biti srušena. Taj vrijedan spomenik industrijske baštine temeljito je rekonstruiran i obnovljen te prenamijenjen u Centar znanja i planetarij, koji će biti dio obrazovnog sustava i nova atrakcija u turističkoj ponudi Siska.

- Planetarij je osmišljen kao suvremena prezentacijska i edukacijska dvorana koja objedinjuje znanost, tehnologiju i iskustveno učenje, a simbolično predstavlja vremenski skok od industrijske baštine do svemirske ere. Središnji dio planetarija čini DIGISTAR digitalni planetarijski sustav američkog proizvođača Evans & Sutherland – najnaprednije planetarijsko rješenje na svijetu. Sustav u 9K rezoluciji, projiciran na bešavnu kupolu promjera 8,53 metra, omogućuje interaktivno putovanje svemirom u stvarnom vremenu, temeljeno na podacima koje kontinuirano ažuriraju znanstvenici iz cijelog svijeta, rekao je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić.

Premijer je Planatarij uzeo kao primjer revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, putem stvaranja novih sadržaja kod obnove, gdje god je to moguće. Premijer je u Petrinji otvorio i novi odjel sisačke Glazbene škole Fran Lhotka, smješten u također teško oštećenoj osnovnoškolskoj zgradi u koju su sada i novi sadržaji poput gradske knjižnice.

Rekao je kako je plan da se do 2027. u potpunosti izgrade sve obiteljske kuće, a da cijeli proces obnove bude gotov do 2030. Najkompliciranija je konstrukcijska obnova oštećenih kuća sa žutom naljepnicom kod kojih svaka kuća zahtjeiva zasebno projektiranje i izvedbu, a takvih je kuća više tisuća.