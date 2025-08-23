'Policija je slušala kako šljam govori mojoj majci da je ku***tina i kako vrijeđaju mog oca'

Nakon incidenta u Benkovcu, gdje je u petak navečer verbalno napadnuta novinarka i organizatorica Festivala „Nosi se“ Melita Vrsaljko, a zbog prosvjeda branitelja otkazana jedna od predstava, javili su se i policija i lokalne vlasti. Vrsaljko je u subotu na svom Facebook profilu dodatno opisala događaje tvrdeći kako je policija bila svjesna da u grad dolaze navijači Tornada i Torcide iz Zadra te da je na terenu bilo mnogo policajaca, što upućuje da je događaj bio procijenjen kao visokorizičan.

„Benkovačka policija jučer je znala da dolaze navijači Tornada i Torcide iz Zadra. Policajaca je bilo jako puno, što sugerira da su organi reda zaključili da je riječ o događaju visokog rizika. Ako je tako, zašto policija nije snimala prosvjednike? Inače, prema snimkama koje posjedujem, policija koja me nije htjela zaštiti nakon udarca jednog od branitelja nakon desetak minuta od tog incidenta se srdačno pozdravljala s prosvjednicima koji su me okružili i napali. Inače, budući da su zabranitelji stajali blizu mog automobila, morala sam poslati roditelje po svoj automobil jer mi policija nije dozvolila da se približim braniteljima. Policija je slušala kako šljam govori mojoj majci da je kurvetina i kako vrijeđaju mog oca. Ništa nisu napravili, nikog nisu snimili.“, napisala je Vrsaljko.

Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz Ravnateljstva policije priopćeno je kako je za 22. kolovoza u Benkovcu bilo prijavljeno održavanje kulturnog programa i mirnog prosvjeda branitelja. „Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima izrađenim temeljem sigurnosne prosudbe“, naveli su, dodajući da zadarska policija raspolaže snimkama događaja i da se provodi kriminalističko istraživanje. Glavni ravnatelj policije uputio je u Policijsku upravu zadarsku stručni tim čija je zadaća utvrditi je li postupanje policije u Benkovcu bilo sukladno pravilima struke.

Na događaje se osvrnuo i gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić, poručivši kako „grad sigurno neće financirati udruge koje problematiziraju ili dovode u pitanje Domovinski rat i njegove vrijednosti“. Prozvani predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovca, Nediljko Genda, izjavio je za HRT da branitelji „nisu nikoga došli vrijeđati“ te je ustvrdio da je Vrsaljko provocirala prosvjednike.