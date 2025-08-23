Naši Portali
POLICIJA ZAPRIMILA VIŠE PRIJAVA

VIDEO Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan festival

Foto: Melita Vrsaljko
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 12:59

Incident je izazvao brojne reakcije. Iz SDP-ova Savjeta za ratne veterane poručili su da je riječ o “očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti”, jer Ministarstvo kulture podržava festival mira, dok Ministarstvo branitelja i ministar Medved šute o nasilju.

U Benkovcu je u petak navečer došlo do incidenta zbog kojeg je otkazan kulturni festival „Nosi se“, događaj posvećen promociji nenasilja i solidarnosti. Festival se održavao od 22. do 29. kolovoza uz podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova, a bio je uredno prijavljen policiji.

Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se

Istoga dana prijavljen je i održan mirni prosvjed branitelja, a policija je izradila planove osiguranja za oba okupljanja. Tijekom večeri izbilo je naguravanje i prijetnje, a prema svjedočenjima, čuli su se i povici “Za dom spremni”. Organizatorica festivala prijavila je prijetnje i tražila intervenciju policije, dok je i jedan od sudionika prosvjeda pozvao policijske službenike.

Iz Ravnateljstva policije poručili su da su zaprimili više prijava te pružili nekoliko intervencija na zahtjev sudionika. “Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika”, navode. Kako bi se provjerilo je li policijsko postupanje bilo u skladu sa strukom, u PU zadarsku upućen je stručni tim Ravnateljstva policije.

Incident je izazvao brojne reakcije. Iz SDP-ova Savjeta za ratne veterane poručili su da je riječ o “očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti”, jer Ministarstvo kulture podržava festival mira, dok Ministarstvo branitelja i ministar Medved šute o nasilju. “Šutnja vlasti dovela je hrvatsko društvo do točke usijanja”, stoji u priopćenju.

KR
Kradomicekradeze&
13:11 23.08.2025.

Mediji će u svom križarskom ratu protiv povika "Za dom spremni" ovu netemu rastezati do iznemoglosti. A potpuno svjesno će ignorirati ukop 814 mučki ubijenih žrtava zvjerskog partizanskog zločina. I to baš svi kao jedan.

JU
Juriica
13:15 23.08.2025.

Dosta vise pljuvanja po domovinskom ratu! Ako nemate drugih tema kakva je to umjetnost? Umjetnost treba kreirati budućnost i usmjeravati ljude na duhovnost! Ovo su obične provokacije bez ikakve istinske vrijednosti. Ne slažem se sa postupkom branitelja ali njih se Non stop provocira na djelovanje. Dobronamjernih ovdje nema ni na jednoj strani

VA
VanjaPlank
13:16 23.08.2025.

Pa Hrvati su im poručili nosite se vi. Ne kužim kakva se sad buka i strka u medijima događa. Ljudi su im samo poručili da nek se oni nose. Frljić je stari znanac i provokator. Što su tražili to su dobili.

