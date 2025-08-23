VIDEO Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan festival

U Benkovcu je u petak navečer došlo do incidenta zbog kojeg je otkazan kulturni festival „Nosi se“, događaj posvećen promociji nenasilja i solidarnosti. Festival se održavao od 22. do 29. kolovoza uz podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova, a bio je uredno prijavljen policiji.

Istoga dana prijavljen je i održan mirni prosvjed branitelja, a policija je izradila planove osiguranja za oba okupljanja. Tijekom večeri izbilo je naguravanje i prijetnje, a prema svjedočenjima, čuli su se i povici “Za dom spremni”. Organizatorica festivala prijavila je prijetnje i tražila intervenciju policije, dok je i jedan od sudionika prosvjeda pozvao policijske službenike.

Iz Ravnateljstva policije poručili su da su zaprimili više prijava te pružili nekoliko intervencija na zahtjev sudionika. “Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika”, navode. Kako bi se provjerilo je li policijsko postupanje bilo u skladu sa strukom, u PU zadarsku upućen je stručni tim Ravnateljstva policije.

Incident je izazvao brojne reakcije. Iz SDP-ova Savjeta za ratne veterane poručili su da je riječ o “očiglednom licemjerju HDZ-ove vlasti”, jer Ministarstvo kulture podržava festival mira, dok Ministarstvo branitelja i ministar Medved šute o nasilju. “Šutnja vlasti dovela je hrvatsko društvo do točke usijanja”, stoji u priopćenju.